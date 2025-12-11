Terremoto, il rischio sismico sugli edifici italiani vale quasi 4 miliardi l’anno

di Mohame Lamine Dabo

Il rischio sismico legato al patrimonio residenziale italiano pesa per quasi

4 miliardi di euro ogni anno. A essere maggiormente esposte sono Lombardia,

Piemonte e Sicilia, le regioni dove si concentra il numero più elevato di edifici in aree

ad alta pericolosità. È quanto emerge da un nuovo modello di mappatura del territorio

nazionale che integra, in un unico quadro di analisi, rischio sismico, rischio idrogeologico,

cambiamenti climatici e consumi energetici del patrimonio immobiliare.

Lo studio è stato realizzato dal Dipartimento Casa Italia in collaborazione con

Plinivs Aps e messo a punto dal professor Giulio Zuccaro, responsabile scientifico del

Centro ricerche Plinivs e ordinario all’Università di Napoli. I risultati sono stati presentati

nel corso della VIII Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica, promossa da

Fondazione Inarcassa e dai Consigli nazionali degli Ingegneri e degli Architetti.

Una mappatura integrata per guidare gli interventi

L’obiettivo della nuova mappatura è duplice: evitare di sprecare l’occasione offerta dalla

Direttiva Green e rendere più efficace l’“accoppiamento” tra interventi di

efficientamento energetico e misure di prevenzione sismica. In altre parole,

utilizzare una base di dati unificata per programmare interventi che rendano gli edifici

non solo meno energivori, ma anche più sicuri in caso di terremoto.

Il modello elabora mappe di rischio su celle territoriali di 1 chilometro quadrato,

incrociando dati di Ingv e Istat per valutare pericolosità, esposizione e

vulnerabilità del costruito. Dall’analisi emerge che il patrimonio immobiliare residenziale

più esposto si trova in Lombardia, con quasi 500mila edifici nella classe di rischio

più elevata, seguita dal Piemonte con valori comparabili e dalla Sicilia, che conta

poco meno di 400mila edifici ad alto rischio. In termini di rischio complessivo, le regioni

più critiche risultano Sicilia, Calabria ed Emilia Romagna.

Questa base conoscitiva consente di definire con maggiore precisione le priorità di intervento,

indirizzando gli investimenti – compresi quelli legati al Pnrr – verso i territori in cui

l’impatto atteso in termini di riduzione del rischio è più significa