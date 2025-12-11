Oroscopo Branko – Giovedì 11 Dicembre 2025
♈ Ariete
La giornata richiede maggiore organizzazione e ordine negli impegni.
Chiarire situazioni sospese ti aiuterà a ridurre la tensione e a
ritrovare equilibrio.
♉ Toro
Urano porta cambiamenti, ma oggi la Luna ti aiuta a trovare il
giusto equilibrio tra novità e stabilità. Buona gestione degli imprevisti.
♊ Gemelli
Comunicazione un po’ tesa: meglio scegliere le parole con cura.
Mantieni lucidità nelle relazioni e nei rapporti di lavoro.
♋ Cancro
Giornata produttiva e stabile: puoi ascoltare meglio gli affetti e
portare avanti progetti con calma, ottenendo risultati solidi.
♌ Leone
Ottimo giorno per mostrare carisma e disponibilità. Successo nei
rapporti sociali e professionali; puoi organizzare momenti speciali.
♍ Vergine
Potresti sentirti un po’ sotto pressione, ma comunicare apertamente
porta comprensione. Nel lavoro cura i dettagli e mantieni metodo.
♎ Bilancia
La Luna nervosa richiede attenzione nelle relazioni. Pondera bene
le parole e mantieni equilibrio nelle collaborazioni.
♏ Scorpione
Giornata intuitiva e stabile: cogli segnali importanti, soprattutto
in ambito lavorativo. In amore passione e intensità da moderare.
♐ Sagittario
Coraggio, lucidità e voglia di azione: ideale per nuovi progetti.
In amore c’è energia positiva e buon slancio.
♑ Capricorno
La giornata invita alla prudenza: rivedi strategie, aggiusta il tiro
nei progetti e mantieni equilibrio nelle relazioni affettive.
♒ Acquario
Urano stimola idee brillanti e soluzioni nuove. In amore dialogo
più aperto e maggiore comprensione reciproca.
♓ Pesci
Giornata equilibrata che richiede flessibilità. In amore puoi trovare
dolcezza e chiarimenti; nel lavoro un’intuizione prende forma.
