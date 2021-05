1 Eventi storici

589 – Si apre il III Concilio di Toledo, che sancirà la conversione al cattolicesimo di Recaredo I, re dei Visigoti, e di tutto il suo popolo

838 – Rovigo fu eletta sede dell’arbitrato tra l’arcivescovo di Ravenna e un vassallo dell’imperatore: si tratta del primo documento scritto in cui compare il nome della città.

1087 – Traslazione delle reliquie di San Nicola da Myra a Bari. La città festeggia il Santo Patrono.

1429 – Giovanna d’Arco, alla testa delle armate francesi, libera la città di Orléans dall’assedio inglese

1479 – il pontefice Sisto IV emana la prima Bolla di indulgenze per chi recita la preghiera del rosario: la Bolla Ea quae ex fidelium

1541 – Hernando de Soto raggiunge il Fiume Mississippi e lo battezza Rio de Espiritu Santo

1794 – Il chimico francese Antoine Lavoisier viene ghigliottinato

1796 – Battaglia di Fombio

1821 – Guerra d’indipendenza greca: i rivoluzionari greci, sotto il comando di Odysseas Androutsos, sconfiggono un esercito turco numericamente molto superione nella battaglia del khan di Gravia

1828 – nasce Henri Dunant fondatore del Comitato Internazionale della Croce Rossa = C.I.C.R. a Ginevra

1846 – Guerra messicano-statunitense: battaglia di Palo Alto – Zachary Taylor sconfigge le forze messicane a nord del Río Grande, a Palo Alto (Texas), nella prima grande battaglia di questa guerra

1848 – Inizia la battaglia di Cornuda tra le truppe pontificie e quelle austriache. Fu la prima battaglia in nome dell’Italia, che si concluderà il giorno seguente con una carica di cavalleria e l’intero sacrificio dei Dragoni pontifici.

1861 – Gli Stati Confederati d’America spostano la loro capitale da Montgomery (Alabama) a Richmond (Virginia)

1877 – Grecia: con un telegramma, l’archeologo Ernst Curtius dà notizia che gli scavi ad Olimpia hanno portato alla luce una statua marmorea di Hermes, forse del IV secolo a.C.

1886 – Il farmacista John Stith Pemberton inventa una bevanda gasata che verrà chiamata Coca-Cola. L’invenzione sarà ufficializzata il 13 ottobre dello stesso anno.

1898 – A Torino si disputa in un’unica giornata il primo Campionato di calcio di Serie A: se lo aggiudica il Genoa, che supera in finale l’Internazionale di Torino

1899 – A Dublino apre l’Irish Literary Theatre

1902 – In Martinica, il Monte Pelee erutta distruggendo la città di St. Pierre ed uccide circa 30.000 persone. Solo un pugno di residenti sopravvisse al disastro.

1912 – Viene fondata la Paramount Pictures

1933 – Mohandas Gandhi inizia un digiuno di 21 giorni per protestare contro l’oppressione britannica in India

1942 – Seconda guerra mondiale: termina la battaglia del Mar dei Coralli. È la prima volta nella storia della marina in cui due flotte combattono senza entrare in contatto visivo fra loro

1945 – Seconda guerra mondiale: in Germania entra il vigore la resa incondizionata firmata il giorno prima

1951 – Prima bomba a fissione-fusione della storia che liberò un’energia di alcune centinaia di chilotoni. Il test rinominato “George” avvenne sull’Atollo di Enewetak nelle Isole Marshall per conto degli USA.

1971 – viene lanciata la settima sonda diretta verso Marte, nell’ambito della missione americana Mariner 8, la quale però fallisce proprio alla partenza

1972 – Guerra del Vietnam – Il presidente statunitense Richard M. Nixon annuncia il suo ordine di posizionare mine nei principali porti Nordvietnamiti, allo scopo di rallentare il flusso di armi e altri beni verso quella nazione

1973 – Un testa a testa di 71 giorni tra le autorità federali statunitensi e l’American Indian Movement che stava occupando la Riserva Indiana di Pine Ridge a Wounded Knee (Sud Dakota), finisce con la resa dei militanti

1978 – Reinhold Messner e Peter Habeler raggiungono per primi la cima dell’Everest senza l’ausilio dell’ossigeno

1982 – Gilles Villeneuve muore in seguito ad un tragico incidente avvenuto durante le qualifiche per il gran premio del Belgio di Formula 1

1984 – L’Unione Sovietica annuncia che boicotterà le Olimpiadi estive di Los Angeles 1984

1987 – A Loughgall, in Irlanda del Nord, 8 membri dell’IRA muoiono in un agguato dei SAS. È la perdita più grave durante tutti i Troubles

1990 – l’operazione Sundevil colpisce gli hacker degli USA

2004 – Stoccolma: il prototipo di Phoenix, lo space shuttle europeo, effettua con successo il volo di prova, atterrando senza equipaggio