Alberto Angela, annunciato il programma “Stanotte… A Milano”

L’anno scorso è stato un vero successo per la Rai. In un periodo dove le forti restrizioni per l’emergenza Covid erano ancora molto opprimenti, il programma natalizio di Alberto Angela ha riscontrato un clamoroso riscontro. “Stanotte… A Napoli” è stato molto apprezzato dai telespettatori di tutta Italia, i quali hanno potuto godere della bellezza del capoluogo campano chiusi in casa durante le feste. Le passeggiate attraverso i vicoli partenopei, la scoperta dei luoghi di culto e l’atmosfera napoletana ha reso meraviglioso il viaggio del noto paleontologo.

Proprio per questi motivi, che hanno così tanto coinvolto le persone da casa in questa scoperta di Napoli, Alberto Angela ha deciso di provare il bis. Infatti, durante la presentazione dei palinsesti Rai per la stagione 2022/23, è stato annunciato il nuovo programma. “Stanotte… a Milano” andrà in onda il 25 Dicembre 2022 alle ore 21:25 su Rai 1. Un grandissimo regalo di Natale che Angela sta impacchettando con tutte le bellezze e il fascino del capoluogo lombardo.

Alla ottava edizione di questo format, la scelta di trasmetterlo durante le feste natalizie ha regalato un grande successo. La speranza è che senza le restrizione per il Covid, il viaggio di Alberto Angela per Milano sia ancora più immersivo per gli spettatori. Il coinvolgimento delle persone per le vie del Duomo e per i Navigli darà al programma quel qualcosa in più che è mancato a Napoli.