Alfa: venerdì 24 settembre esce il nuovo singolo “Ci sarò”

Alfa conquista il web con un’anteprima di quindici secondi del suo brano: Tik Tok impazzisce

Alfa, pseudonimo di Andrea De Filippi, è nato a Genova nel 2000.

Rapper e cantautore italiano e cresciuto nel quartiere genovese di Quarto dei Mille, fin dalla più tenera età inizia a suonare chitarra e pianoforte.

L’anno 2018 sancisce l’esordio per il giovanissimo genovese che, infatti, pubblica ben tre singoli:

– Dove sei?;

– Prima o poi;

– Disegno.

Non sarà da meno il 2019, anno in cui regala ai suoi fan ben 5 brani:

-Tempo al tempo;

-Testa tra le nuvole, Pt.1;

– Cin Cin;

Wanderlust!;

Il giro del mondo.

Nell’anno 2020 continua la sua ascesa accordando la sua voce sui seguenti brani:

– Testa tra le nuvole, Pt.2.

-Sul più bello;

-San Lorenzo.

Nel 2021, dopo il singolo il singolo Snob e il suo secondo album in studio Nord, annuncia al suo pubblico l’uscita del suo singolo inedito “Ci sarò”, disponibile su tutte le piattaforme digitali streaming e download a partire dal 24 settembre e in pre-save dal 15 settembre.

Il biondo genovese dagli occhi azzurri ha destato una grandissima suspense tra i suoi fan postando un’anteprima di 15 secondi del brano sui suoi profili social, ottenendo più di 135.000 visualizzazioni in pochissimi giorni e conquistando, già con le primissime note, il mondo di TikTok.

Il singolo è una dedica a tutte le persone che ci sono sempre state per il giovanissimo cantante ed è a loro che Alfa promette la sua presenza in futuro, per quanto quest’ultimo possa essere incerto e sconosciuto alle nostre previsioni:

«È difficile sapere chi ci sarà per te nel momento del bisogno, ma lo è anche sapere per chi ci sarai tu. Dedico questa canzone a chiunque mi ha lasciato qualcosa in questi ultimi 3 anni di vita così pieni, spero anch’io di aver trasmesso qualcosa a voi.»

Qui, di seguito, il testo del brano:

Voglio guadagnarmi da vivere, ma non vivere per il guadagno

Voglio piangere ma dal ridere, coltivare le piante col pianto

E tu prima di uscire la sera ti guardi l’oroscopo non si sa mai

Ma per strada hai finto di non avermi visto ma dai

Se canto è perché i giorni passano ma tu non passi mai più

I tuoi occhi bluastri son come astri in un cielo blu

Dai colpiscimi il cuore, dai capiscimi al volo

Chi ci sarà assieme a te sotto la neve?

Chi ci sarà quando le cose non van bene?

Chi ci sarà che col dito ti toglierà una lacrima sul viso?Ci sarò, io si ci sarò