Vertigine: testo e significato del brano di Elodie

Il nuovo singolo di Elodie si chiama Vertigine, fuori da oggi venerdì 24 settembre. Ecco testo e significato del brano

Lunedì 20 settembre 2021, Elodie annuncia l’uscita del suo nuovo singolo Vertigine. Il brano fuori ovunque da oggi venerdì 24 settembre ha un testo scritto a più mani. Vanta infatti importanti autori.

Stiamo parlando di Elisa Toffoli, Davide Petrella, Federica Abbate e Dario Faini, in arte Dardust. Vertigine è una ballad moderna che riporta in pista le incredibili doti vocali di Elodie. Anticipa inoltre l’uscita del nuovo album, prevista nei prossimi mesi.

In arrivo un nuovo album

Il progetto discografico, a cui Elodie sta lavorando, si avvale della collaborazione di alcuni degli esponenti più apprezzati del panorama musicale attuale, sia interpretativo sia autoriale, come Elisa, Mahmood, Marracash, Dardust, Tropico, Federica Abbate e Marz.

“Per lavorare a questo singolo e all’album che verrà mi sono circondata di professionisti che ho la fortuna di poter chiamare anche amici. Grazie a uno scambio e un confronto umano e artistico sincero, sto imparando ad esprimere me stessa attraverso la musica, una musica che racconti la mia visione attuale della vita e dei sentimenti.” ha dichiarato la stessa artista.

I successi di Elodie

Elodie negli ultimi anni ha affermato e consolidato la propria figura di artista completa, capace di fare entertainment. Una showgirl a tutto tondo che di recente ha anche omaggiato Raffaella Carrà all’interno del programma Rai di Cattelan, “da Grande”. Nel 2020, “This is Elodie“, il suo ultimo progetto discografico, certificato disco di platino, è stato il disco di un’artista femminile più venduto ed Elodie l’artista femminile più ascoltata su Spotify Italia.

Ecco il testo di Vertigine

Dove vai è ancora mattina

L’alba è una scusa ridicola

Nel cuore ho ancora una spina

Non sono libera ma almeno valuto un’alternativa

Per respirare, il cielo è verticale

Oggi mi ha già fatto a pezzi male

Sono sola con me confusa

Oggi mi sento così

Sola con me confusa

Sola con me confusa

E vorrei, vorrei sapere cos’è

Questa sensazione d’ansia che non mi passa

È il mondo che si sbaglia quando mi lascia

Da sola con me

Sola con me

Sola con me

Se mi guardo le mani un po’ mi tremano ma tanto poi mi passa

Mi guardo in faccia

Dovrei restare calma l’orgoglio è un’arma

Che parla per me

Parla per me

Parla per me

Per me che sfioro il cielo dall’ultimo piano

E non mi sembra più lo stesso

E adesso non so più che fai

Ma sento ancora la vertigine

Quando dici che era inutile

Piove su di me

Sembra una città quella che non ho

Quella con i grattacieli più alti

Ora non so che fai

Ma sento ancora la vertigine

Sento ancora la vertigine

Sento ancora la vertigine

Sono sola con me confusa

Oggi mi sento così

Sola con me confusa

Sola con me confusa e vorrei

Vorrei sapere cos’è

Quando allo specchio trovo un’altra

Che lì mi guarda

Oggi mi sento salva nella mia stanza

Da sola con me

Sola con me

Sola con me

Per me che sfioro il cielo dall’ultimo piano

E non mi sembra più lo stesso

E adesso non so più che fai

Ma sento ancora la vertigine

Quando dici che era inutile

Piove su di me

Sembra una città quella che non ho

Quella con i grattacieli più alti

Ora non so che fai

Ma sento ancora la vertigine

Sento ancora la vertigine

Sento ancora la vertigine

Non mi interessa se non so dove sei

Se non riesco neanche a dirti chi siamo

Vorrei soltanto che mi porti per mano lontano, lontano

Per me che sfioro il cielo dall’ultimo piano

E non mi sembra più lo stesso

E adesso non so più che fai

Ma sento ancora la vertigine

Quando dici che era inutile

Piove su di me

Sembra una città quella che non ho

Quella con i grattacieli più alti

Ora non so che fai

Ma sento ancora la vertigine

Sento ancora la vertigine

Sento ancora la vertigine

Sento ancora la vertigine

Sento ancora la vertigine