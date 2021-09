Da Grande: ospiti e anticipazioni dello show di Cattelan

Domenica 19 settembre andrà in onda il primo dei due appuntamenti con lo show di Alessandro Cattelan. Ecco ospiti e anticipazioni

Lo sbarco in Rai di Alessandro Cattelan si chiama Da Grande. Lo show andrà in onda in due appuntamenti su Rai1 a partire da domenica 19 settembre. L’evento in puro stile Cattelan, segna inoltre l’esordio del conduttore alla tv di Stato dopo un decennio trascorso come timoniere di punta della PayTV.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione sono stati annunciati gli ospiti della prima puntata di Da Grande. Tante personalità dal mondo della musica e dello spettacolo si alterneranno all’interno di uno show divertente ed impertinente. Vediamo insieme i nomi che terranno compagnia ad Alessandro Cattelan.

Gli ospiti musicali

Il conduttore ha scelto alcuni dei protagonisti sulla scena musicale del momento. A partire da Marco Mengoni, vincitore assoluto dell’edizione 2021 della Power Hits Estate. Ci sarà poi Blanco, reduce dal successo del nuovo album “Blu celeste” anticipato dall’omonima Title track. Tra gli ospiti musicali ci sarà anche Elodie. L’artista potrebbe approfittare del salotto di Cattelan per presentare il nuovo singolo, facente parte di un progetto più ampio di prossima uscita.

Molti attesi anche i ragazzi de Il Volo. Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble di recente hanno ritirato il prestigioso Premio Arena di Verona, ai Seat Music Awards. Nel corso dell’evento il trio ha inoltre annunciato l’uscita del nuovo album che avverrà il 5 novembre. La notizia del progetto-tributo al maestro Ennio Morricone ha già fatto il giro del mondo creando aspettative altissime che certamente non verranno deluse. Anche il gruppo potrebbe cantare in anteprima il nuovo singolo.

Gli ospiti televisivi

Ad onorare il variopinto mondo della conduzione, a Da Grande ci saranno alcuni dei nomi più solidi della televisione italiana. Paolo Bonolis, condottiero fedele a Mediaset, sul versante opposto lo storico volto Rai, Carlo Conti. Interverrà anche Antonella Clerici che lunedì 13 settembre ha ottenuto un discreto successo di ascolti con il ritorno di “E’ Sempre Mezzogiorno“.

A raccontare l’incredibile riscontro avuto con la serie “Doc – Nelle tue mani” ci sarà inoltre l’attore protagonista ed ex gloria gieffina, Luca Argentero. Insomma il programma è bello fitto e la voglia di partire di Cattelan è tanta. Entusiasmo che si percepisce già dal video backstage di Da Grande.

“Ciao ragazzi grazie mille a tutti per l’accoglienza, non vediamo l’ora di farvi vedere quello che stiamo preparando. Come in tutti i cantieri che si rispettano ci sono i signori che guardano, non vedo l’ora di incontrarvi tutti a settembre”.

La seconda puntata di Da Grande, andrà in onda sempre di domenica, il 26 settembre. Intanto Cattelan si prepara al debutto che avverrà il 19 settembre in prima visione su Rai1. “Non sarà un programma generazionale” ha dichiarato in Conferenza Stampa “Sono felice della proposta della Rai, perché mi è stato chiaro che avevano interesse per il mondo che potevo portare”.

Gli ospiti di Da Grande, del 19 settembre

Luca Argentero

Blanco

Paolo Bonolis

Antonella Clerici

Carlo Conti

Elodie

Il Volo

Marco Mengoni