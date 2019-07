Serie A, le amichevoli delle squadre italiane: bene la Lazio e l’Atalanta, solo un pareggio per il Cagliari, goleada del Sassuolo

Il giro di amichevoli estive delle squadre italiane è iniziato, tra chi è in giro per il mondo e chi ha preferito le mura amiche. La Juventus ha esordito in ICC contro il Tottenham, uscendo sconfitta 2-3, l’Inter ha preso parte qualche giorno fa alla gara contro il Manchester United e la Fiorentina contro l’Arsenal. Atteso ancora l’esordio del Milan, che ha confezionato solo un pareggio contro il Novara in Italia.

Tra le ultime amichevoli, spicca la vittoria dell’Atalanta contro il Renate. La Dea ha gonfiato la rete sei volte, contro una squadra nettamente inferiore. Positiva la gara di Barrow e del Papu Gomez. Da sottolineare anche un grande gol di Muriel, nato da un’azione personale.

La Lazio ha affrontato la Triestina, 5-2 il risultato finale. I biancocelesti non hanno avuto problemi, anche se devono organizzare meglio la fase difensiva. Tra i presenti anche Milinkovic-Savic, autore anche di un gol.

Il Sassuolo non si risparmia contro una rappresentativa locale e segna ben dodici reti. Grande protagonista del match Ciccio Caputo, autore di un poker meraviglioso. Un bene per chi ha deciso di puntare su di lui per il fantacalcio.

Male il Cagliari che non va oltre il pareggio contro la Feralpisalò. I sardi rischiano anche di perdere: a passare in vantaggio sono i verdazzurri con un colpo di testa di Marchi, dagli sviluppi di un corner. Cerri sigla il gol del pareggio a cinque minuti dal termine, ma la condizione fisiche degli uomini di Maran non è ancora buona.

ALTRI RISULTATI

BRESCIA-DARFO BOARIO 5-1

SPAL-PORDENONE 2-0

PARMA-MAIA ALTA 4-0