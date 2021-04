Il terzo serale di Amici 20 conferma una giuria poco centrata che continua a far danni. Dopo l’eliminazione di Leonardo, avvenuta lo scorso sabato, ecco gli eliminati di puntata. Ospiti Pio e Amedeo

Fiumi di polemiche per una eliminazione inaspettata, avvenuta nel corso del terzo serale di Amici 20. A colpi di scontri diretti e di guanti di sfida, a lasciare la scuola più spiata d’Italia è stato un ballerino. Si tratta di Tommaso. A sorpresa, una delle migliori promesse di questa edizione, nonché pupillo della Celentano, abbandona il programma.

A decretarne l’eliminazione una serie di scelte studiate a tavolino, frutto del solito accanimento tra i professori. Una fastidiosa rivalità poco produttiva che continua a sacrificare i talenti di spessore. Ad appesantire la situazione la giuria, composta dalle ex glorie del Talent, Stash dei The Kolors e Stefano De Martino e dal principe Emanuele Filiberto. Nel corso del terzo serale, i giurati non si sono smentiti e sulla scia di clamorosi errori già commessi, hanno continuato a far danni.

Vediamo nel dettaglio come si è svolto il terzo appuntamento con il Serale di Amici 20. Si parte con la squadra Arisa-Cuccarini che affronta la temutissima formazione Zerbi-Celentano. Momenti clou di questa prima manche, due guanti di sfida: quello che vede Raffaele trionfare contro Sangiovanni, grazie ad una convincente versione di Dangerous e quello tra Alessandro e Tommaso. La maestra Celentano accetta senza pensarci, ma ad avere la meglio è l’allievo della squadra avversaria.

L’eliminazione inaspettata

Il team Arisa-Cuccarini si aggiudica la prima vittoria e manda al ballottaggio eliminatorio il trio Enula, Sangiovanni e Tommaso. La giuria avrebbe potuto decidere di riammettere in gara Tommaso e per equità portare al duello finale due cantanti, così non è stato. I giudici salvano il solito Sangiovanni e ad avere la peggio è proprio Tommaso. Il ballerino ed ex pattinatore, esce tra le lacrime, paga lo scotto di non essere il favorito di questa edizione.

La manche di rivincita

Le lacrime di Tommaso rendono arduo proseguire, ma ad Amici 20 the show must go on e così via con la seconda manche, quella che vede ancora il duo Arisa-Cuccarini contro quello Zerbi-Celentano. Sangiovanni rientra in corda e con le sue barre scritte su di una versione riarrangiata di Viva la Vida e batte Raffaele. Altro momento top del secondo duello è la sfida Martina VS Serena. Mentre la Celentano lamenta lo stile di Martina definendolo “tutto scena“, la sua allieva Serena perde dando la vittoria all’altra squadra. Rivincita mancata. Il secondo ballottaggio tra Serena, Sangiovanni e Deddy, decreta quest’ultimo come primo eliminato provvisorio.

Deddy VS Rosa

La terza ed ultima manche fa scendere in campo il team Peparini-Pettinelli. La serata del terzo serale di Amici 20 si infuoca con una sfida hot tra Alessandro e Samuele. La giuria attribuisce il guanto di sfida a Samuele che reinterpreta la calda coreografia in chiave ironica. Altro momento topyc della serata l’esibizione di Giulia che danza sulle note de La nuova stella di Broadway. Si arriva così al terzo ed ultimo Ballotta tra Rosa, Martina e Tancredi. Perde Rosa che deve affrontare proprio l’innamorato Deddy.

Prima che Deddy e Rosa si affrontino nel duello finale, intervengono Pio e Amedeo. I comici di Foggia dopo aver suscitato i malumori del pubblico nel corso della prima serata con qualche frecciatina di troppo, rivolta a Stefano De Martino, nelle due puntate successive si sono fatti perdonare, spingendo meno l’acceleratore. La domanda è: “Ne avevamo davvero bisogno?“.

Nella casetta, Maria De Filippi comunica il nome del secondo eliminato della serata. Ad abbandonare la scuola è Rosa, ma questa volta l’eliminazione rende giustizia al circuito danza. La ballerina spesso vittima delle mire della Celentano, ha dimostrato di essere cresciuta artisticamente, serbando tuttavia degli evidenti limiti tecnici. “Rosa è la cosa più bella del mio percorso qui dentro” racconta Deddy a Maria, facendo fatica a trattenersi. La coppia si è sfidata in un tête-à-tête all’ultimo colpo regalando delle emozioni genuine, sincere, uno dei quadri più veri della serata.