La Signora in giallo è morta: Angela Lansbury aveva 96 anni

A soli cinque giorni dal suo novantasettesimo compleanno, è morta ieri nella sua casa di Los Angeles l’attrice britannica Angela Lansbury, nota al grande pubblico internazionale come la scrittrice di romanzi gialli Jessica Fletcher, protagonista della serie tv La Signora in Giallo (titolo originale, Murder, She Wrote).

Un ruolo, quello di Jessica Fletcher, che Lansbury vestiva dal 1984 e che le è valso in carriera ben dodici nomination consecutive agli Emmy, gli Oscar della tv.

Di Oscar, quelli veri, Angela Lansbury non ne ha mai vinti (pur essendo stata nominata tre volte), se si esclude il riconoscimento onorario che l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences le ha tributato nel 2013 per aver “creato alcuni dei personaggi più memorabili del cinema” e per aver rappresentato “una fonte di ispirazione per generazioni di attori”.

Grandi soddisfazioni, che si sono tradotte in tre Tony Award vinti in carriera, Angela Lansbury (figlia di un’attrice e di un commerciante di legname con familiarità nel Partito Laburista) le ha avute grazie al musical: a Broadway è stata protagonista indiscussa almeno fino al 2009 quando, a ben 83 anni, è tornata sul palcoscenico per interpretare Blithe Spirit.

Nel 2014, la Regina Elisabetta II l’ha nominata dama: nata a Londra il 16 Ottobre 1925, allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, Angela Lansbury aveva lasciato la capitale inglese alla volta degli Stati Uniti, diventati quindi la sua seconda patria.