C’è un nuovo amore nella vita di Anna Tatangelo? La cantante, ospite questo pomeriggio a “Verissimo”, è sibillina

E’ uscito ieri, venerdì 30 Aprile 2021 – ed è disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali – Serenata, il nuovo singolo di Anna Tatangelo, che oggi lo ha presentato per la prima volta dal vivo nel corso di Verissimo, rotocalco del pomeriggio pre-festivo di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin.

Nel corso dell’intervista a margine, la voce di Ragazza di Periferia, ha parlato per la prima volta in televisione della fine della sua storia con il collega Gigi d’Alessio andata avanti – tra alti e bassi – per ben quattordici anni.

“Quando sai di avercela messa tutta, di aver fatto del tuo meglio, ti dici – va bene così – ” E ancora: “All’inizio subentra quella sensazione di fallimento, soprattutto perchè ci sono i figli. Ma la vita va avanti: quando trovi la tua dimensione stai bene con te stessa: stai meglio (…) Io sono felice di aver creduto in questa storia, contro tutto e tutti, quando la gente diceva che non sarebbe durata“.

Anna Tatangelo e Gigi d’Alessio hanno avuto un figlio, Andrea, oggi undicenne: “Io gli sono grata (a Gigi, ndr.) perchè mi ha regalato la felicità, il mio nucleo, la mia stabilità. Mio figlio Andrea: con lui parlo di tutto, stiamo costruendo un bellissimo rapporto. E’ un grande esteta, mi dà consigli e mi critica anche molto, sulle canzoni e sul look”.

E oggi, il cuore di Anna batte ancora? La risposta della cantante è sibillina e apre a mille scenari: “L’ho detto… La vita va avanti. Se una cosa va male non vuol dire che andrà male anche tutto il resto, solo che ci vai più cauta. Se c’è qualcuno che mi dedica serenate? Non confermo e non smentisco”.