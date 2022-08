Anne Heche, addio all’attrice statunitense: l’annuncio della famiglia

L’attrice Anne Heche la scorsa settimana è stata travolta in un tragico incidente d’auto, dopo il violento impatto con l’automobile di cui era alla guida è finita subito in coma. Nelle prime ore della mattinata la famiglia ha annunciato che l’attrice statunitense è cerebralmente morta e ben presto le macchine che la tengono in vita verranno staccate.

“Purtroppo, a causa del suo incidente, Anne Heche ha subito una grave lesione cerebrale anossica e rimane in coma, in condizioni critiche. Non ci si aspetta che sopravviva” – ha annunciato un portavoce della famiglia a TMZ, dove si specifica che il supporto vitale delle macchine è ancora attivo per stabilire se gli organi della 53enne siano idonei alla donazione: “È stata a lungo una sua scelta di donare i suoi organi e viene tenuta in vita per determinare se alcuni sono vitali“.

“Vogliamo ringraziare -continua- tutti per i loro gentili auguri e preghiere per la guarigione di Anne e ringraziare il personale dedicato e le meravigliose infermiere che si sono prese cura di Anne al Grossman Burn Center presso l’ospedale di West Hills”.

Tanti i messaggi di cordoglio che arrivano dal web per la scomparsa della talentuosa attrice statunitense. “Anne aveva un cuore enorme e ha toccato tutti quelli che incontrava con il suo spirito generoso. Più che il suo straordinario talento, ha visto diffondere gentilezza e gioia come il lavoro della sua vita, specialmente muovere l’ago per accettare chi ami. Lei sarà ricordata per la sua coraggiosa onestà e immensamente mancata per la sua luce.”