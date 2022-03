Anticipazioni Un Posto al Sole. Un Posto al Sole è la prima e più longeva soap opera italiana a Napoli nel 1996, giunto alla sua 25esima edizione programmazione.

Prodotto da RaiTre, Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai a Napoli, la serie va in onda in notturna su Rai Tre.

Ci sono interruzioni durante “Access Prime Time” dal lunedì al venerdì. Ci sono solo due settimane di vacanze estive ogni anno. La serie ha ricevuto un’attenzione unanime in tutta Italia ed è diventata virale.

Anche all’estero, grazie ai canali satellitari.

Anticipazioni Un Posto al Sole: la puntata di oggi 24 Marzo.

Un’oscura e inquietante minaccia sembra incombere su Bianca insinuandosi nella sua vita all’insaputa della famiglia.

Mentre si consolida l’intesa tra Ferri e Lara per manovrare Chiara, Nunzio prende un’iniziativa inaspettata che colpisce molto la Petrone. Speranza si appresta a vivere la sua “prima volta” con Samuel, ma un imprevisto rischia di rovinare i loro piani.

Non ci resta che aspettare l’appuntamento odierno con la soap alle 20 e 45 su Rai 3.