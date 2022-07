Lorenzo Musetti Re d’Amburgo: Alcaraz s’inchina in finale

Il momento più bello della (giovane) carriera di Lorenzo Musetti. Ad Amburgo, il classe 2002 di Carrara centra il primo titolo nell’ATP 500 su terra rossa: Carlos Alcaraz è costretto ad arrendersi all’azzurro al 3° set.

Un successo enorme al termine di oltre 2 ore e mezza di battaglia con il punteggio di 6-4 6-7 6-4 ma il match poteva essere chiuso molto prima dall’azzurro con ben 5 chance per il titolo non sfruttate nel 2° set, poi andato ad Alcaraz.

Il titolo della maturità

Per Lorenzo Musetti questo titolo sa di maturità in arrivo: dopo quella scolastica nel 2021, ora quella tennistica. Contro un Alcaraz che appariva imbattibile sul rosso, il ragazzo di Carrara gioca una partita di grande attenzione, senza mai abbassare la guardia e tenendo botta al rientro del classe 2003.

Il primo set va in archivio sul 6-4 con il break decisivo che arriva nel settimo gioco e gli permette prima di allungare sul 5-3 e poi chiudere senza diritto di replica per il suo avversario. Il 2° si apre come il precedente: il break arriva sul turno di battuta di Alcaraz ma questa volta Muso tiene e gestisce al meglio i turni di servizio, mantenendo lo spagnolo a debita distanza. La chance di replica arriva nell’ottavo gioco: Lorenzo va sotto 0-40 ma riesce a recuperare con grande mentalità, riuscendo a tenere il servizio e garantendosi così la possibilità di chiudere il match.

Il game decisivo si apre con un ‘giallo’: sullo 0-15 per lo spagnolo, il giudice di sedia non vede un doppio rimbalzo della pallina sulla volee di Alcaraz, assegnando il punto a Musetti. Si arriva al 40-15 con due possibilità per diventare Campione ma il classe 2003 tira fuori tutto il meglio del suo repertorio e conquista il break con 4 punti di fila, rimettendo tutto in discussione.

L’inerzia del match rischia di ribaltarsi improvvisamente ma Musetti tiene nuovamente e riesce ad arrivare al tiebreak. Il momento di fiducia di Alcaraz è altissimo: gioca due punti pazzeschi ed ottiene il minibreak che lo porta sul 3-1 ma, come con Cerundolo, il carrarino riesce a recuperare prima del cambio campo, andando al controsorpasso sul 4-3. In risposta arriva di nuovo la svolta: Carlos sbaglia due volte, consentendo a Musetti di allungare sul 6-3 e dunque i match point per il titolo.

Ma, incredibilmente, Lorenzo neanche qui riesce a sfruttare le due chance al servizio con Alcaraz che si rifà sotto per poi riagganciarlo sul 6-6 al nuovo cambio campo. Questa volta però non si riprende il tennista italiano che inciampa nel doppio fallo sul set point per il suo avversario e perde il parziale, rimandando tutto al decisivo set.

Qualcuno sicuramente avrà pensato che nel 3° set non ci sarebbe stata storia ma Lorenzo Musetti dimostra di avere energie mentali extra nel momento più importante. Ritorna a lottare e tenere botta al suo avversario, senza concedergli chance al servizio. La svolta arriva nel 10° ed ultimo game: Alcaraz cala improvvisamente e va sotto 30-40. Il sesto match-point è quello buono per Musetti che ‘ringrazia’ l’errore dello spagnolo e può distendersi sulla terra per festeggiare il primo (ed inaspettato) titolo ATP.

Muso: “Alcaraz grandissimo giocatore. Non pensavo di vincere”

Queste le parole di Lorenzo Musetti al momento della premiazione ad Amburgo: “Non è facile parlare dopo una finale come questa, mi congratulo con Carlos (Alcaraz, ndr) perché è un giocatore incredibile, ha salvato tanti match point in maniera pazzesca. Io mi ispiro molto al tuo modo di lavorare, i sacrifici che faccio provengono anche da lui, seguito da un grandissimo team. Il match è stato molto divertente e spero in futuro di giocare altre battaglie“.

Sulla vittoria: “Un ringraziamento speciale al mio team, dal mio coach ai preparatori, per il grande lavoro fatto. Ed in particolare voglio ringraziare mia nonna, abbiamo un rapporto speciale e mi ha aiutato molto, dedico a lei questo trofeo. Per ultimo ringrazio la città di Amburgo, un grande torneo in una incredibile atmosfera, mi sono divertito e sono stato benissimo fin dal primo torneo. Non mi aspettavo di vincere il torneo alla mia prima volta, ma il tennis è così e sono felicissimo“.

Il nuovo ranking di Lorenzo Musetti

Il successo nell’ATP 500 di Amburgo permette a Lorenzo Musetti di fare un balzo in avanti importante nel Ranking. Infatti, il tennista di Carrara salirà al numero 31 e pertanto è “ufficiosamente” tra le teste di serie in vista degli US Open, in programma a fine agosto.

L’obiettivo adesso per Muso sarà quello di dare continuità ai risultati e trovare ulteriore slancio dopo questo trionfo inaspettato. Ma bellissimo.