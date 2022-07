Giffoni Day 1: il festival nel segno degli invisibili

Giffoni riparte. Ancora una volta nella patria del cinema per ragazzi la cittadina dell’entroterra salernitano torna a popolarsi di giovani provenienti da ogni angolo del mondo. Tanti film in concorso, attività laboratoriali e ovviamente, innumerevoli incontri con ospiti nazionali ed internazionali.

Le emozioni del primo giorno a Giffoni

“I giovani sono e devono essere la coscienza civile della nostra società. Gli adulti non ce la fanno da soli. Non fermatevi davanti a nulla, impegnatevi e andate a fondo di tutto ciò che amate”, così lo scrittore napoletano Erri De Luca ha aperto questa nuova edizione del festival.

A seguire due incontri a dir poco stimolanti per i giffoners Simonetta Gola, Giornalista e responsabile Comunicazione per i fondi nazionali Emergency. Poi, sempre in sala blu, l’abbraccio di Giorgia Soleri, attivista e influencer, ai giurati, con lei una bellissima e importante riflessione sullo sdoganamento della malattia mentale: “La salute mentale e la sua cura è sicuramente uno tra i temi più stigmatizzati nella società contemporanea. Non dovremmo chiamarli psicofarmaci, ma semplicemente farmaci.“

L’arte visuale e le sue forme è stata poi trattata assieme a due importanti personaggi: Oliviero Toscani, fotografo, fotoreporter, saggista e il regista Pepsy Romanoff.

Nel pomeriggio non manca anche il momento istituzionale con la visita del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca: “I giovani devono ricominciare dallo studio, dalla formazione”.

La giuria ha poi incontrato e premiato una grande attrice italiana di lungo corso, Lunetta Savino. Al cinema vanta partecipazioni importanti, in particolare due film di Ferzan Ozpetek: Saturno Contro nel 2006 e Mine Vaganti nel 2009 per cui vince il Nastro D’argento.

Anche quest’anno a Giffoni torna la musica. Di nuovo in piazza tanti artisti si esibiranno sino alla serata di chiusura. Il primo ospite è stato Francesco Gabbani, già vincitore del Festival di Sanremo a cui è seguito un nuovo podio con il secondo posto del 2020. A condurre le serate musicali c’è per il terzo anno consecutivo la iena Nicolò De Divitiis, stavolta accompagnato sul palco da Giulia Salemi.