Bagno a mezzanotte: fuori ora il nuovo singolo di Elodie

È uscito da pochi minuti il nuovo singolo di Elodie, Bagno a mezzanotte. Il brano, da questo momento in poi, sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio.

Significato del brano

Bagno a mezzanotte, prodotta da Marz e Zef e scritta da Elisa, è una canzone che racconta l’importanza di essere felici in modo autonomo. La gioia, infatti, parte principalmente da sé stessi. La famosa cantante, a tal proposito, afferma:

«È un singolo nato per ballare, alzando il volume, fare festa e stare svegli fino all’alba. Collaborare con Elisa è per me sempre fonte di ispirazione. Questo regalo racconta tutta la sua generosità, passione e attenzione verso la musica e gli altri».

Il video di Bagno a Mezzanotte

Il video del brano è davvero unico: Elodie in versione catwoman (top, slip, stivaloni e reggicalze) balla sensualmente sulle note ritmate della canzone. Molto particolare come accostamento, data la recente uscita del nuovo film dedicato a Bat-Man, ora nelle sale. Una trovata interessante, che non sarà passata inosservata.

Il video è stato diretto dai fratelli fotografi Luca & Alessandro Morelli, conosciuti come The Morelli Brothers. I due hanno collaborato con Anna Dello Russo di Vogue, Cavalli e Dolce&Gabbana.

Bagno a mezzanotte: ecco il testo della canzone