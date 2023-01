Barbara d’Urso e Flavio Briatore: esplode il gossip

Il settimanale Diva e Donna ha pizzicato Barbara d’Urso e Flavio Briatore a cena, qualche sera fa, in un famosissimo e lussuosissimo hotel milanese. Non è ancora chiara la natura dell’incontro, se i due vogliano in qualche modo entrare in affari, ma i più romantici hanno già cominciato a fantasticare che la conduttrice di Pomeriggio Cinque e l’imprenditore padre del Billionaire, possano essere la prima coppia del 2023 del gossip italico.

Ad alimentare le congetture, il silenzio dei diretti interessati in merito alle foto che, appena pubblicate, hanno fatto il giro del web. Per quel che ne sappiamo, entrambi hanno il cuore libero: lei ha di recente chiuso la frequentazione con il broker Francesco Zangrillo, lui è single da tempo ma continua a mantenere buoni rapporti con la ex moglie Elisabetta Gregoraci con la quale, per Natale, ha trascorso qualche giorno in Kenya insieme al figlio Nathan Falco, prima che lei volasse a Dubai dal suo compagno Giulio Fratini.

Se il gossip che la vuole vicinissima a Briatore trovasse conferma, allora la formula con cui puntate orsono Barbara d’Urso ha salutato il pubblico di Canale 5, assumerebbe un senso tutto nuovo: “Il mio cuore è vostro, dei miei figli e.. di un’altra persona“, disse, spingendo sulle prime alcuni telespettatori a pensare che fosse diventata nonna. Notizia, anche questa, che ad oggi non trova conferme ufficiali.