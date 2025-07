Battipaglia, scontro tra due Fiat Panda: tre feriti, gravi i due conducenti

di Redazione ZON

Un nuovo incidente stradale si è verificato questa mattina a Battipaglia, in località Taverna. Due Fiat Panda si sono scontrate per motivi ancora in fase di accertamento. Su una delle due auto viaggiava un giovane, mentre sull’altra erano presenti una donna e un ragazzo.

L’intervento dei soccorsi

A causa del violento impatto, i due conducenti – il giovane e la donna – hanno riportato ferite gravi, mentre il ragazzo nell’auto con la donna ha riportato soltanto alcune lesioni lievi.

I tre feriti sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati presso gli ospedali di Battipaglia ed Eboli per le cure del caso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Municipale, impegnati nei rilievi per chiarire la dinamica e accertare le responsabilità del sinistro.