Beautiful, anticipazioni del 2 novembre 2026: i Forrester chiedono a Zende di fare la spia

di Redazione ZON

In sintesi. Nella puntata di Beautiful del 2 novembre 2026, Ridge Forrester e la sua famiglia chiedono a Zende di restare alla Forrester Creations come loro informatore. L’obiettivo dei Forrester è sorvegliare Hope e Carter, che hanno preso il controllo della casa di moda. Le anticipazioni non rivelano se Zende accetterà la proposta.

I punti chiave Nella puntata di Beautiful del 2 novembre 2026 i Forrester chiedono a Zende di non lasciare la Forrester Creations.

I Forrester vogliono che Zende riferisca alla famiglia ciò che accade in azienda sotto la guida di Hope e Carter.

Hope e Carter hanno preso il controllo della Forrester Creations, escludendo Ridge Forrester e la sua famiglia.

Ridge Forrester e la sua famiglia puntano a riprendersi la Forrester Creations senza uno scontro aperto.

Le anticipazioni dell’episodio di Beautiful del 2 novembre 2026 non dicono se Zende accetterà la proposta dei Forrester.

Nell’episodio di Beautiful del 2 novembre i Forrester chiedono a Zende di restare alla Forrester Creations e di diventare il loro informatore. L’obiettivo è tenere d’occhio Hope e Carter, che hanno preso il controllo dell’azienda.

Perché i Forrester hanno bisogno di un uomo all’interno

La Forrester Creations non è più nelle mani della famiglia che le dà il nome. Hope e Carter hanno conquistato la casa di moda, e Ridge Forrester e i suoi familiari si ritrovano fuori dalla stanza dei bottoni.

Ridge Forrester e la sua famiglia cercano un modo per riprendersi l’azienda. La strada che scelgono non passa da uno scontro aperto. Puntano su una presenza discreta dentro la società.

Che cosa chiedono i Forrester a Zende

Nella puntata del 2 novembre la proposta arriva a Zende. I Forrester gli chiedono di non lasciare il suo posto alla Forrester Creations. In cambio dovrebbe riferire alla famiglia quello che succede in azienda sotto la guida di Hope e Carter.

Di fatto i Forrester chiedono a Zende di fare la spia ai danni di Hope e Carter. Il personaggio si trova così diviso tra il lavoro nella nuova gestione e la lealtà verso la famiglia.

Cosa resta da capire nelle prossime puntate

Le anticipazioni dell’episodio del 2 novembre non dicono se Zende accetterà la proposta dei Forrester. Non è noto nemmeno se Hope e Carter si accorgeranno del piano.

Le anticipazioni disponibili non indicano neppure l’orario e il canale di messa in onda della puntata. Per sapere come si chiude la vicenda bisognerà seguire i prossimi episodi di Beautiful.

Domande frequenti Cosa succede a Beautiful il 2 novembre 2026? Nella puntata di Beautiful del 2 novembre 2026 i Forrester chiedono a Zende di restare alla Forrester Creations e di diventare il loro informatore. L’obiettivo della famiglia Forrester è tenere d’occhio Hope e Carter, che hanno preso il controllo dell’azienda. Zende accetta di fare la spia per i Forrester a Beautiful? Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 2 novembre 2026 non dicono se Zende accetterà la proposta dei Forrester. Per conoscere la decisione di Zende bisognerà seguire i prossimi episodi della soap. Chi controlla la Forrester Creations a Beautiful? Nelle puntate di Beautiful di inizio novembre 2026 la Forrester Creations è controllata da Hope e Carter. Ridge Forrester e la sua famiglia sono stati estromessi dalla guida della casa di moda e cercano un modo per riprendersela. Perché i Forrester vogliono un informatore alla Forrester Creations? Ridge Forrester e la sua famiglia vogliono riprendersi la Forrester Creations, passata sotto il controllo di Hope e Carter. Invece di uno scontro aperto, i Forrester scelgono di avere una presenza discreta dentro l’azienda, chiedendo a Zende di riferire loro cosa accade.