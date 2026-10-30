Beautiful, anticipazioni 30 ottobre 2026: Ridge lascia Brooke e si rifugia da Steffy

di Redazione ZON

In sintesi. Nella puntata di Beautiful del 30 ottobre 2026, Ridge lascia Brooke e cerca conforto a casa di Steffy, dove trova anche Taylor. La rottura tra Ridge e Brooke nasce dalla conquista della Forrester Creations da parte di Hope, figlia di Brooke, e di Carter. Brooke si confida invece con la sorella Katie.

I punti chiave Nella puntata di Beautiful del 30 ottobre 2026 Ridge lascia Brooke e si rifugia a casa di Steffy, dove trova anche Taylor.

La crisi tra Ridge e Brooke nasce dalla conquista della Forrester Creations da parte di Hope e Carter.

Steffy e Taylor sono entrambe schierate contro Hope, la figlia di Brooke.

Brooke si sfoga con la sorella Katie e continua a difendere Hope, pur non approvandone i metodi.

Le anticipazioni della puntata del 30 ottobre 2026 non indicano canale, orario né se la separazione tra Ridge e Brooke sia definitiva.

Nella puntata di Beautiful del 30 ottobre Ridge lascia Brooke e cerca conforto a casa di Steffy, dove trova anche Taylor. La crisi tra i due nasce dalla conquista della Forrester Creations da parte di Hope e Carter.

Perché Ridge e Brooke sono arrivati alla rottura

Il motivo dello scontro tra Ridge e Brooke è la Forrester Creations. L’azienda di moda è passata sotto il controllo di Hope e Carter, e la crisi della coppia si aggrava proprio dopo questa conquista.

Hope è la figlia di Brooke. La sua mossa sull’azienda divide la famiglia e mette Brooke in una posizione scomoda, stretta tra il legame con Ridge e quello con la figlia.

Chi sta con Ridge e chi sta con Hope

Nella puntata del 30 ottobre di Beautiful, Ridge trova accoglienza a casa di Steffy. Lì incontra anche Taylor. Steffy e Taylor sono entrambe schierate contro Hope.

Brooke sceglie un’altra confidente: la sorella Katie. Con Katie Brooke sfoga la propria amarezza per quanto accaduto con Ridge.

Brooke continua comunque a difendere Hope. Allo stesso tempo, secondo le anticipazioni, non approva i metodi che Hope ha usato per prendersi la Forrester Creations.

Cosa resta da capire sulla puntata

Le anticipazioni disponibili non indicano il canale e l’orario di messa in onda della puntata del 30 ottobre. Non è stato reso noto nemmeno se la separazione tra Ridge e Brooke sia definitiva o temporanea.

Resta aperta anche la posizione di Carter, socio di Hope nella conquista dell’azienda. Le anticipazioni non riportano sue reazioni alla crisi tra Ridge e Brooke. Gli sviluppi arriveranno con le puntate successive al 30 ottobre.

Domande frequenti Cosa succede a Beautiful il 30 ottobre 2026? Nella puntata di Beautiful del 30 ottobre 2026 Ridge lascia Brooke e cerca conforto a casa di Steffy, dove trova anche Taylor. Brooke si confida invece con la sorella Katie. Perché Ridge e Brooke si lasciano a Beautiful? A Beautiful Ridge e Brooke entrano in crisi a causa della Forrester Creations. L’azienda di moda è passata sotto il controllo di Hope, figlia di Brooke, e di Carter, e la rottura della coppia si aggrava dopo questa conquista. Da chi va Ridge dopo aver lasciato Brooke a Beautiful? Nella puntata di Beautiful del 30 ottobre 2026 Ridge si rifugia a casa di Steffy, dove incontra anche Taylor. Steffy e Taylor sono entrambe schierate contro Hope. Brooke sta dalla parte di Hope a Beautiful? Secondo le anticipazioni di Beautiful del 30 ottobre 2026, Brooke continua a difendere la figlia Hope. Allo stesso tempo Brooke non approva i metodi che Hope ha usato per prendersi la Forrester Creations. La separazione tra Ridge e Brooke a Beautiful è definitiva? Le anticipazioni di Beautiful del 30 ottobre 2026 non dicono se la separazione tra Ridge e Brooke sia definitiva o temporanea. Gli sviluppi arriveranno con le puntate successive al 30 ottobre 2026.