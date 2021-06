Karim Benzema entra nella storia: è l’unico giocatore ad aver segnato due gol nello stesso esatto momento della stessa esatta partita

Quanto accaduto durante Portogallo-Francia di ieri sera ha dell’incredibile. Il match, chiusosi con un pareggio d’oro per entrambe le squadre, ha catapultato la Francia al primo posto del girone F e il Portogallo al terzo, condannando l’Ungheria autrice di un pareggio storico a Monaco contro la Germania. In gol per i padroni di casa il solito Cristiano Ronaldo (autore di una doppietta). Per gli ospiti ha timbrato il cartellino per due volte Benzema.

È proprio l’attaccante francese ad entrare nella storia per un record tanto unico quanto complicato: Benzema è l’unico calciatore ad aver segnato due gol contemporaneamente. Allo scadere della prima frazione di gioco il francese ha battuto Rui Patricio dal dischetto al minuto 46 e 44 secondi (tecnicamente nei minuti di recupero del primo tempo, al 45’+1,44). Si è ripetuto subito alla ripresa dopo appena un minuto e 44 secondi dal calcio d’inizio del secondo tempo mettendo a segno la doppietta proprio al minuto 46 e 44 secondi.

Il record è decisamente singolare. Karim Benzema, oltre ad essere un attaccante di livello incredibile è ora anche l’unico calciatore ad aver mai segnato due gol in contemporanea.