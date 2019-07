La cantante sarda Bianca Atzei è ormai fidanzatissima con la iena Stefano Corti: presentazioni ufficiali in Sardegna dai genitori di lei

E’ tempo di fidanzamento ufficiale per Bianca Atzei e Stefano Corti: ieri sera la cantante sarda ha deciso di presentare alla sua famiglia l’inviato della trasmissione Le Iene, che è riuscito a far battere il suo cuore di nuovo dopo la burrascosa rottura con il motociclista Max Biaggi.

Cosa mi metto?

Nelle ore precedenti il fatidico incontro con i suoi futuri suoceri, Stefano Corti ha condiviso l’ansia con i suoi follower su Instagram ai quali ha chiesto addirittura consigli sull’outfit giusto per un’occasione così importante.

Come in una puntata di Black Mirror

Alla fine, tra lo smoking d’ordinanza e una decisamente più casual accoppiata boxer e maglietta, la vox populi ha preferito la seconda alternativa.

Onnis si è dunque presentato a casa dei genitori di Bianca Atzei in tenuta estiva, lasciandoli sicuramente di stucco, sebbene conoscessero la sua autoironia già attraverso la televisione: per il programma Le Iene, in onda su Italia 1, Corti cura servizi irriverenti in coppia con Onnis mentre la Atzei (qualche tempo dopo la sua esperienza televisiva come concorrente dell’Isola dei Famosi” è tornata alla musica con il nuovo singolo “La mia bocca”