Nell’ultimo anticipo targato serie A 2018/2019 si daranno battaglia Bologna e Napoli. Ecco le ultime novità di formazione

Fine della giostra anche per Bologna e Napoli che al Renato Dall’Ara saluteranno questa sera la Serie A.

Un’ultima giornata senza più nulla da chiedere per entrambe le formazioni, che a 90’ dalla fine della stagione vogliono chiudere al meglio un campionato fatto di alti e bassi.

Il rocambolesco pareggio con la Lazio ha infatti garantito la matematica salvezza ai ragazzi di Mihajlovic, mentre gli azzurri di Ancelotti hanno già da qualche settimana consolidato il secondo posto alle spalle della corazzata Juventus.

Qui Bologna

Assenza pesante per Mihajlovic che dovrà fare a meno di Nicola Sansone: l’esterno nato a Monaco di Baviera chiude anzitempo la stagione per un affaticamento muscolare al polpaccio. Al suo posto si va verso la conferma di Orsolini, reduce da uno straordinario momento di forma. Con Soriano e Palacio farà parte del terzetto alle spalle della punta, che con ogni probabilità sarà ancora Mattia Destro.

Problemi fisici anche per Mattiello e Poli non convocati per l’impegno contro il Napoli.

Sull’out destro fiducia a Mbaye, mentre la diga di centrocampo sarà composta dall’insostituibile Pulgar e Dzemaili.

Qui Napoli

Anche su sponda partenopea non mancano le defezioni tra i big: non saranno della partita, infatti, gli squalificati Allan e Koulibaly. A prendere le veci del nazionale senegalese ci penserà Maksimovic.

Modulo a trazione anteriore per mister Ancelotti che sembra intenzionato a confermare Fabian Ruiz e Zielinski in mediana, dando spazio a Lorenzo Insigne come ala sinistra.

L’attacco sarà ancora una volta formato da Arkadiusz Milik e Dries Mertens, con la possibile sorpresa Younes a insediare il posto del folletto belga.

Per quanto riguarda la fascia destra, è serrato il ballottaggio tra Malcuit e Hysaj.

Probabili formazioni

Bologna-Napoli (ore 20,30)

Bologna (4-2-3-1): Skorupski, Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks, Dzemaili, Pulgar, Orsolini, Soriano, Palacio, Destro

Napoli (4-4-2): Meret, Malcuit, Albiol, Maksimovic, Ghoulam, Callejon, Zielinski, Ruiz, Insigne, Mertens, Milik