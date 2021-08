Bonus affitti fino a 1.200 euro: come presentare la domanda

Bonus affitti: c’è tempo fino al prossimo 6 settembre 2021 per presentare la domanda ed ottenere lo sconto. Ecco come fare

Mancano meno di trenta giorni alla scadenza del Bonus affitti. La domanda per ottenere lo sconto deve essere presentata non oltre il 6 settembre 2021.

Cos’è il Bonus affitti?

Il bonus affitti è un contributo destinato ai locatori degli immobili a uso abitativo che, in data non antecedente al 25 dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, concedono al conduttore una riduzione dei canoni d’affitto. Il contributo riguarda i contratti di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020, aventi ad oggetto immobili abitativi situati nei comuni ad alta tensione abitativa e adibiti ad abitazione principale del conduttore. L’entità del bonus è pari al 50% dell’ammontare complessivo della diminuzione del canone d’affitto, per un importo massimo di 1.200 euro per ciascun locatore.

Presentazione della domanda

Per ottenere il bonus affitti è necessario inoltrare la domanda online entro il prossimo 6 settembre 2021. Per farlo occorre accedere all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate tramite Spid, Cie ecc.

La domanda deve contenere i seguenti dati:

codice fiscale

iban del conto corrente bancario/postale su cui far accreditare il bonus

i dati del contratto oggetto di rinegoziazione

data di inizio e fine del nuovo canone

importo del canone annuo prima o dopo la rinegoziazione

quota di possesso dell’immobile del proprietario

Il modulo per la domanda si può inviare in autonomia o tramite un intermediario autorizzato.