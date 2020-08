Gigi Delneri torna al timone di una panchina a 69 anni: il Brescia di Cellino lo ha scelto per guidarla in Serie B. Diego Lopez verso la risoluzione

Il calcio italiano riabbraccerà in panchina Gigi Delneri: nella giornata odierna è stato definito l’accordo per l’ingaggio del tecnico veneto alla guida del Brescia, retrocesso in Serie B al termine di questa stagione.

La decisione è stata presa dal patron Massimo Cellino dopo una attenta riflessione. Dopo aver ingaggiato come ds Giorgio Perinetti, Delneri sembrava destinato ad entrare in società nel ruolo di responsabile dell’area tecnica, ma poi il patron ci ha ripensato e ha deciso di dargli la panchina. A farne le spese sarà Diego Lopez: il tecnico uruguaiano è atteso in sede per la risoluzione del contratto.

Si attende soltanto l’annuncio ufficiale, previsto nella giornata odierna: in mattinata sono stati limati gli ultimi del dettagli del contratto. Il tecnico 69enne dovrebbe firmare un contratto annuale con opzione di rinnovo in caso di nuova promozione delle Rondinelle in Serie A.

Cambia completamente il corso del nuovo Brescia targato Cellino: Delneri in panchina, Perinetti come direttore sportivo. Adesso il club si concentrerà sulla squadra da consegnare al tecnico per la Serie B 2020/21.

