Bullismo, 20enne offesa sui social per il suo aspetto fa un video di supporto

Bullismo, ragazza 20enne insultata sui social per il suo viso fa un video di supporto: la gente si schiera con lei. Ecco la storia di Inma

BULLISMO, QUANDO ANCHE UN SEMPLICE COMMENTO PUO’ CAUSARE DANNI IRREPARABILI: ECCO LA STORIA DI INMA- Il bullismo è purtroppo un fenomeno molto diffuso in tutto il mondo. Spesso anche il Cyberbullismo può causare, soprattutto tra i giovani, danni irreparabili. E’ sicuramente il caso di Inma Franco, finita nel mirino dei cyberbulli per una sua particolarità fisica. Secondo quanto riporta “newsner.com”, infatti, la 20enne spagnola è affetta dalla sindrome di Saethre-Chotzen. Questa malattia provoca una fusione delle ossa del cranio prematura, che muta la forma del viso e della testa.

Ma invece di nascondersi, Inma ha deciso di pubblicare il suo racconto sui social. La sua risposta agli atti di bullismo e Cyberbullismo subiti, è divenuta in breve tempo virale. “Non sai che cosa sta succedendo giù in strada e loro ridono di te per il tuo viso, per tutto,” ha detto Inma in lacrime. “Quei commenti che sembrano innocenti sono i più dolorosi. Non immaginate la quantità di video che non ho mai caricato su YouTube a causa delle insicurezze.”

Il suo canale YouTube ha più di 30.000 followers. “La cosa più importante per essere felici è amare se stessi con tutti i propri difetti e insicurezze. Grazie. E prima di commentare, per favore pensate attentamente a cosa volete dire, perché non sapete come il vostro commento possa influenzare la persona cui è destinato.” Circa 1 milione di persone ha visto il suo video su Tik Tok. E moltissima gente (anche famosa), si è schierata dalla sua parte. E noi siamo felici che la sua storia sia divenuta un esempio per le vittime di bullismo e cyberbullismo!

