Bullismo, figlia prende di mira ragazza malata di cancro: punita dal papà

Bullismo, la figlia prende di mira una ragazza malata di cancro: il papà la punisce rasandole i capelli a zero. Ecco il suo racconto su Reddit

BULLISMO, E’ GIUSTO PUNIRE I PROPRI FIGLI SE SONO BULLI? ECCO IL PROVVEDIMENTO CHE FA DISCUTERE- Non è mai facile gestire la crescita dei propri figli. Quando poi accadono episodi così spiacevoli di bullismo, è davvero spiacevole per i genitori e prendere provvedimenti diventa inevitabile. Tuttavia, a volte, le punizioni scelte dai genitori, potrebbero avere effetti controproducenti.

In particolare, come riporta anche “curioctopus“, la storia che stiamo per raccontarvi dividerà molto l’opinione pubblica, soprattutto per la punizione scelta dal padre per sua figlia. La storia è stata raccontata su Reddit dal genitore. Ecco le sue parole: “Il comportamento di mia figlia è stato inaccettabile“. Sulla piattaforma alcuni utenti hanno commentato la vicenda, scrivendo: “Tua figlia è prepotente perché tu stesso sei un prepotente”.

Il padre, infatti, ha deciso di rasare i capelli di sua figlia per farle capire che è gravissimo fare atti di bullismo verso una ragazza malata di cancro. La punizione però potrebbe rivelarsi errata, nel momento in cui si va a combattere il fenomeno instaurando un continuo ciclo vizioso di bullismo. Il papà ha raccontato di aver messo la figlia di fronte a 2 alternative: o il taglio dal parrucchiere oppure le avrebbe gettato via ogni dispositivo elettronico, senza più comprarglieli. Sua moglie non era affatto d’accordo col provvedimento preso e sosteneva che “andare a scuola calva la renderà bersaglio dei bulli“. Nonostante le tante critiche ricevute, c’è anche chi si schiera dalla sua parte scrivendo: “È una punizione appropriata, sei suo padre e quindi hai tutto il diritto di farlo, sarà più compassionevole ed empatica“. Per voi? Punizione giusta o eccessiva?

