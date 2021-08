Green Pass obbligatorio per scuola e trasporti, le ipotesi al vaglio

Green Pass obbligatorio per accedere a mezzi di trasporto e per il personale scolastico, ecco cosa potrebbe decidere l’esecutivo

Oggi alle 11:30 in prima battuta si riunirà la cabina di regia e in seconda battuta alle 16:00 il Consiglio dei Ministri si accorderà sulle decisioni da prendere circa l’obbligatorietà del Green Pass. La Certificazione Verde potrebbe essere richiesta a tutto il personale scolastico per continuare il proprio servizio.

Nel frattempo, sulla scia della Francia, si pensa di chiedere il Green Pass anche per accedere a mezzi di trasporto per percorrere lunghe tratte. In questo senso la Certificazione Verde potrebbe essere richiesta per viaggiare su aerei, navi e treni a lunga percorrenza. Ad oggi però non c’è nulla di definito, sarà infatti il Consiglio dei ministri oggi pomeriggio a pronunciarsi sull’obbligatorietà del Green Pass.

Non sarà certo facile giungere ad una conclusione che accontenti tutti, al momento infatti all’interno dell’esecutivo permangono ancora grosse distanze ideologiche sulla Certificazione Verde, Fratelli d’Italia e Lega infatti si battono ancora per la non obbligatorietà del Green Pass mentre Partito Democratico e Forza Italia vorrebbero che l’attestato di avvenuta vaccinazione o di esito negativo a tampone molecolare sia obbligatorio quasi dovunque.

Ma dalle discussioni di Palazzo Chigi resta fuori l’obbligo di certificazione verde per i lavoratori, almeno per adesso, questo perché ancora oggi è in corso il dialogo tra Governo e Sindacati. Il tema del lavoro è così rinviato alla prossima settimana.