Alla “Sardegna Arena” va di scena Cagliari-Milan, anticipo dell’ultima giornata del girone d’andata. Pioli vara il 4-4-2 con Ibra e Leao

Prima da titolare per Zlatan Ibrahimovic. Il gigante di Malmoe partirà titolare nel nuovo 4-4-2 che l’allenatore del Milan Stefano Pioli è intenzionato a proporre nella trasferta dei rossoneri alla “Sardegna Arena” di Cagliari. Padroni di casa alla ricerca di una vittoria per reagire alla brutta sconfitta contro la Juventus e a caccia di punti per mantenersi in lotta per la zona Europa.

Fischio d’inizio del match previsto per le ore 15, il match sarà visibile su SKY.

Le probabili formazioni di Cagliari-Milan