Calciomercato Milan, Renato Sanches sempre più lontano: è già a Parigi

Una vera e propria beffa di calciomercato: sembrava tutto definito, dettagli compresi, per il trasferimento di Renato Sanches dal Lille al Milan. Un affare che però sembra ormai sul punto di sfumare del tutto, per buona pace dei tanti tifosi milanisti entusiasti per l’arrivo in rossonero dell’ex Bayern e Benfica.

Un’irruzione a gamba tesa, quella del PSG, guidata dal nuovo leader dell’area tecnica dei francesi: proprio quel Luis Campos che all’epoca del Lille fu tra i maggiori fautori della rinascita dell’ex stellina portoghese.

Notizia delle ultime ore è che lo stesso Renato Sanches sarebbe già in quel di Parigi, intercettato dai colleghi di “Footmercato”, pronto a discutere con la dirigenza dei campioni di Francia del proprio ingaggio.

Un segnale forte e inequivocabile di uno stato avanzato delle trattative tra i due club: il Milan appare, a questo punto, oramai superato nella corsa al giocatore. Una precisa scelta, quella del portoghese, spinto a “tradire” Maldini, ancora impegnato nelle sue di trattative con il club rossonero, per ricongiungersi con lo stesso Campos e Galtier, futuro manager del PSG.

Ai campioni d’Italia non resta che rimboccarsi le maniche e lavorare su una nuova lista di papabili sostituti dell’ormai ex Franck Kessiè. L’obiettivo Renato Sanches è ormai sfumato.