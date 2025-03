Caos sul treno a Capaccio Paestum: passeggero senza biglietto aggredisce i carabinieri

di Redazione ZON

CAPACCIO PAESTUM – Attimi di tensione, ieri, su un treno diretto a Reggio Calabria, fermo alla stazione di Capaccio Paestum. Un 26enne, sorpreso senza biglietto dal personale di Ferrovie dello Stato, ha reagito con violenza, prima inveendo contro il capotreno e poi barricandosi nel bagno del convoglio.

L’intervento dei carabinieri si è reso necessario per far uscire il giovane dalla toilette, ma la situazione è rapidamente degenerata: il passeggero ha iniziato ad aggredire anche i militari, opponendo una strenua resistenza. Solo dopo una colluttazione, le forze dell’ordine sono riuscite a bloccarlo.

Per il 26enne è scattata una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, oltre a una multa per il viaggio senza titolo di trasporto.

Fonte: SalernoToday