Salerno, Tempi Moderni presenta la prima settimana di eventi: “La cometa di Halsman”

Dopo i “Passi d’autore” di Roberto Musolino e Salvatore Cauteruccio, che con la loro musica hanno aperto la IX edizione dei Racconti del Contemporaneo “Lampi di Genio”, inizia da oggi la prima settimana di eventi che accompagnano la mostra fotografica: LAMPI DI GENIO fotografie di PHILIPPE HALSMAN curata da Alessandra Mauro, è organizzata dall’Associazione Tempi Moderni in collaborazione con Contrasto e l’Archivio Halsman di New York.

“La cometa di Halsman”

“La cometa di Halsman” è il titolo di questa prima settimana di incontri, nella quale Tempi Moderni ha voluto declinare, da più punti di vista, il racconto della figura del fotografo lettone. Si inizia questa sera (martedì 11 marzo ore 19.30) a Palazzo Fruscione con il professore Carmine Pinto, direttore del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Salerno con un talk dal titolo “Tra la Belle Époque e l’Europa dei Totalitarismi”, un racconto dell’epoca di Halsman fatta di giganti della letteratura e di idee potenti, di regimi brutali e di uomini coraggiosi. Toccherà poi allo psichiatra e scrittore Corrado De Rosa addentrarsi nella storia personale del fotografo con un talk dal titolo “Halsmann prima di Halsman”, la storia di un giovane studente di ingegneria e la metamorfosi di un uomo che ha trasformato il dolore in talento (venerdì 14 marzo ore 19.30).

Dagli Incontri ai Suoni

Dagli Incontri ai Suoni, quelli che Tempi Moderni ha immaginato come “Lampi di Genio” della canzone d’autore italiana. Grazie al patrocinio del Club Tenco, sabato 15 marzo ore 20.30 si apre con Andrea Tarquini. Live dal un titolo emblematico: “Da Stefano Rosso in poi”, durante il quale il cantautore romano, insieme ai suoi lavori, racconterà ed eseguirà i brani di “Reds!”, disco dedicato alle canzoni di Stefano Rosso, che consentì a Tarquini di piazzarsi terzo finalista alle Targhe Tenco 2013 nella categoria Interpreti, come è avvenuto poi nelle edizioni successive con i suoi lavori inediti.

La settimana si chiude domenica con un doppio appuntamento. Oltre al tradizionale incontro con il cinema, da quest’anno, a domeniche alterne, alle 11.30, una speciale prima colazione a Palazzo Fruscione con la “Notizia della domenica”, fatti di cronaca accaduti nei “40 anni americani” dalla vita del fotografo. E iniziamo parlando di neorealismo cinematografico con “Celluloide” il romanzo di Ugo Pirro che racconta la realizzazione epica di “Roma città aperta” di Roberto Rossellini. A introdurre questa nuova rubrica sarà la giornalista Francesca Salemme. Sarà presente anche il presidente dell’Ordine dei Giornalisti, Ottavio Lucarelli. Alle 19.30 poi, la prima pellicola: “Anatomia di una caduta” della regista francese Justine Triet.

Lampi di Genio

Lampi di Genio è una mostra diffusa dedicata alla fotografia di Philippe Halsman. L’esposizione, che si terrà fino al 2 giugno, intende mettere in dialogo alcuni siti storico-artistici della città antica con l’arte fotografica di Halsman. Il corpo centrale è allestito nei saloni di Palazzo Fruscione, storico fabbricato del XIII Secolo. A questo si aggiungono la Corte di Palazzo Guerra, sede del Comune di Salerno; la Sala Esposizioni e la Cappella di San Ludovico dell’Archivio di Stato di Salerno; il Foyer del Teatro Municipale “Giuseppe Verdi”; la Cappella di Sant’Anna e l’Ipogeo di San Pietro a Corte; il Chiostro del Monastero di San Nicola della Palma, sede della Fondazione Ebris e, a far data dal giorno della sua inaugurazione prevista per il 25 Marzo 2025, lo scalone monumentale di Palazzo Ruggi d’Aragona, sede della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, interessato da un lungo lavoro di restauro

I curatori della mostra “Lampi di Genio”

La mostra Lampi di Genio, a cura di Alessandra Mauro, è organizzata dall’Associazione Tempi Moderni in collaborazione con Contrasto e l’Archivio Halsman di New York, il Comune di Salerno, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, l’Archivio di Stato di Salerno; è promossa e finanziata da Regione Campania, Comune di Salerno con il Teatro “Giuseppe Verdi”. La rassegna “I racconti del Contemporaneo IX Edizione” Lampi di genio è ideata e organizzata dall’Associazione Tempi Moderni, promossa e finanziata da Regione Campania, Comune di Salerno con il Teatro “Giuseppe Verdi”.

