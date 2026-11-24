di Redazione ZON

In sintesi. «L’Anno che Verrà», il Capodanno Rai 2027, si terrà a Palermo in Piazza Politeama, il cui nome ufficiale è Piazza Castelnuovo. Lo spettacolo andrà in diretta su Rai 1 nella notte di Capodanno verso il 2027, condotto da Marco Liorni per il terzo anno consecutivo, in partnership con la Regione Siciliana.

I punti chiave Il Capodanno Rai 2027 con «L’Anno che Verrà» si terrà a Palermo, in Piazza Politeama (nome ufficiale: Piazza Castelnuovo).

Rai 1 trasmetterà «L’Anno che Verrà» in diretta nella notte di Capodanno.

Marco Liorni conduce «L’Anno che Verrà» per il terzo anno consecutivo.

La Regione Siciliana ha sottoscritto con Rai, attraverso Rai Com, un accordo biennale per valorizzare le eccellenze culturali, artistiche, paesaggistiche ed enogastronomiche della Sicilia.

La delegazione tecnica Rai ha scelto Piazza Politeama dopo sopralluoghi e uno studio di fattibilità, condotti insieme alle istituzioni locali e alla Regione Siciliana.

Il Capodanno Rai 2027 con «L’Anno che Verrà» si terrà a Palermo, in Piazza Politeama, il cui nome ufficiale è Piazza Castelnuovo. Lo spettacolo andrà in diretta su Rai 1 e sarà condotto da Marco Liorni.

Perché Rai ha scelto Piazza Politeama per il Capodanno

La scelta di Piazza Politeama è arrivata al termine di un percorso di valutazione della delegazione tecnica Rai, condotto insieme alle istituzioni locali e alla Regione Siciliana. Sopralluoghi e studio di fattibilità hanno indicato la piazza come la cornice più adatta per l’evento.

La Rai descrive Piazza Politeama come un luogo iconico, ricco di storia e identità, considerato rappresentativo dell’anima di Palermo. Prima della conferma della piazza era già stata annunciata la città ospitante.

Marco Liorni alla conduzione per il terzo anno consecutivo

Marco Liorni è confermato alla conduzione de «L’Anno che Verrà» per il terzo anno consecutivo. Guiderà il pubblico nella notte di Capodanno tra musica, spettacolo, emozioni e grandi ospiti.

Lo spettacolo accompagnerà verso il 2027 milioni di italiani e sarà trasmesso in diretta su Rai 1. Nel racconto televisivo troveranno spazio le bellezze della Sicilia e di Palermo.

L’accordo tra Regione Siciliana e Rai Com dietro l’evento

«L’Anno che Verrà» è realizzato in partnership con la Regione Siciliana. La Regione ha sottoscritto con Rai, attraverso Rai Com, un accordo biennale per valorizzare le eccellenze culturali, artistiche, paesaggistiche ed enogastronomiche dell’Isola.

Secondo quanto comunicato, la collaborazione si è rafforzata grazie ai risultati di ascolto, visibilità e ritorno d’immagine delle recenti edizioni, ospitate in diverse regioni italiane. La serata è presentata come un’occasione di promozione nazionale e internazionale per l’intero territorio siciliano.

Domande frequenti Dove si farà il Capodanno Rai 2027? Il Capodanno Rai 2027 con «L’Anno che Verrà» si terrà a Palermo, in Piazza Politeama. Il nome ufficiale della piazza è Piazza Castelnuovo. Chi conduce L’Anno che Verrà 2027? «L’Anno che Verrà» 2027 è condotto da Marco Liorni. È il terzo anno consecutivo in cui Liorni guida lo spettacolo della notte di Capodanno. Su che canale va in onda L’Anno che Verrà 2027? «L’Anno che Verrà» 2027 va in diretta su Rai 1. Lo spettacolo accompagnerà verso il 2027 milioni di italiani, secondo quanto comunicato. Perché il Capodanno Rai 2027 si fa in Piazza Politeama a Palermo? La delegazione tecnica Rai ha scelto Piazza Politeama dopo sopralluoghi e uno studio di fattibilità, condotti con le istituzioni locali e la Regione Siciliana. La Rai la descrive come un luogo iconico, ricco di storia e identità, rappresentativo dell’anima di Palermo.

Immagine di repertorio

Fonte: ANSA