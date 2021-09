Càrn Deas, l’isola disabitata in Scozia messa in vendita a 60mila euro

Càrn Deas è in vendita, chi vorrà potrà infatti acquistarla per meno di 60mila euro, ma l’Isola nasconde un problema insolito

La piccolissima Isola di Càrn Deas, in Scozia, è messa in vendita alla modica cifra di 60mila euro, 50 sterline. Il territorio si trova tra le Isole Summer e le sue dimensioni sono alquanto modeste, misura al massimo 270 metri di larghezza e 490 metri in lunghezza. Si trova a sei chilometri dalla costa di Ullapool, nel nord-ovest della Scozia, in un’area famosa per la vela, la ricchissima fauna selvatica e la pesca in mare.

Chi pensa di acquistare l’Isola Càrn Deas per farci una bellissima immagine di cartolina piena di villette a schiera o con edifici dalle dimensioni esorbitanti però deve fare i conti con un bel problema. Il gruppo che l’ha messa in vendita spiega infatti che l’edificio più grande che può essere costruito sarebbe una “piccola capanna” e anche questa richiederebbe di un permesso.

“Càrn Deas ha una costa spettacolare con scogliere, insenature e una spiaggia di ciottoli ed è circondata da acque cristalline che ospitano una vasta gamma di pesci e fauna selvatica”, si legge sull’annuncio.

I futuri proprietari potranno raggiungere l’isola in un viaggio in barca di 25′ dal molo di Badentarbat, vicino al villaggio di Achiltibuie. Questo villaggio dispone di un supermercato, un ufficio postale, un albergo, un ristorante e una scuola elementare.