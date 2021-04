Finale dell’Isola dei famosi 2021 prevista per il 31 maggio, ma si pensa ad un prolungamento del programma, ecco tutte le news

L’Isola dei famosi potrebbe allungarsi. La finale del reality condotto da Ilary Blasi potrebbe essere posposta in data ancora da definirsi, dopo che era stata prevista per il 31 maggio. Proprio in queste ore se ne sta parlando. I fattori da tenere in considerazione sono molteplici, tra cui anche la resistenza dei naufraghi, già provati dalla fame dopo il primo mese in Honduras.

Potrebbe interessarti:

Non sarebbe la prima volta che un programma Mediaset viene prolungato. Già il Grande Fratello Vip era stato rimandato, dato che il format aveva ottenuto ottimi ascolti. Non esiste ancora una tabella di marcia definita, ma è alta la possibilità che venga allungata anche L’Isola. Come già detto, i concorrenti di questo show, a differenza del Gif, vivono però in condizioni di vita estreme, forniti solo dello stretto necessario per sopravvivere, compresa una ridotta razione di riso a testa al giorno. Extra solo ciò che riescono a pescare e a trovare sull’Isola.

L’edizione di Alessia Marcuzzi

L’edizione di quest’anno vanta già una novità sul piano della programmazione, dato che L’Isola di Alessia Marcuzzi, iniziata a gennaio del 2019, si concluse il primo aprile. Una situazione non paragonabile a quella degli ultimi anni, in cui, a causa della pandemia, molteplici programmi e format sono stati posticipati o completamente annullati. Chissà cosa verrà deciso in definitiva: i naufraghi dovranno rinunciare ancora per molto a tutti i comfort dei quali sono stati privati in questo mese?