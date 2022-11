Quali sono i cinque casino più costosi al mondo?

Nella classifica di oggi faremo un viaggio nel lusso per esplorare i cinque casino più esclusivi del mondo. Luoghi di gioco abituali per i multimiliardari e gli uomini d’affari che possono concedersi il lusso di frequentarli con assiduità. Ma se non pensi di poterti permettere l’ingresso al tavolo da poker non preoccuparti, puoi tenerne conto magari per il tuo prossimo viaggio.

Entrare e dare un’occhiata è infatti alla portata di tutti. Passeggiare per i resort in cui sono collocati o sedersi al tavolo del bar sorseggiando un cocktail è qualcosa di emozionante. Se poi vogliamo tentare la sorte inserendo un gettone nelle slot machine siamo liberi di farlo. Basta vestirsi di tutto punto, calarsi nella parte e comportarsi come un abituale frequentatore.

Resta sempre valida però l’alternativa meno “impegnativa”, ovvero i casino con bonus senza deposito immediato, ai quali puoi giocare seduto comodamente sul tuo divano. Certo, le sensazioni non saranno proprio le stesse, ma ci sono comunque dei vantaggi da non trascurare. Considerando poi i tavoli live, la differenza non è poi molta.

Ma bando alle ciance e entriamo subito nel vivo del discorso partendo dalla posizione numero 5 della nostra personale classifica dei casino più costosi al mondo:

5 – Rio Casino Resort – Sud Africa

Precedentemente noto come Tusk Rio Casino, è situato a Klerksdorp, nella provincia nord-occidentale del paese. Con quasi 25 mila metri quadrati è il casinò più grande a sud dell’equatore. Aperto a maggio 2002 ha un’ambientazione a tema Carnevale di Rio de Janeiro. L’offerta di gioco comprende 274 slot machine e 12 tavoli, oltre a ristoranti, hotel, spettacoli e intrattenimenti in stile festività brasileira.

4 – The Cosmopolitan – Stati Uniti

Il Cosmopolitan resort & casinò si trova negli Stati Uniti e, neanche a dirlo, nella splendida cornice di Las Vegas. Inaugurato nel 2010 consiste in due grattacieli di 184m l’uno. Al suo interno oltre 3.000 camere di hotel, 10.000m² di casinò, 28.000m² di zona ristorazione e 3.700m² dedicati a fitness e spa.

Completa l’offerta un teatro, un’area congressi e 3 piscine. È una struttura molto moderna, con un’offerta improntata sul divertimento tipico di Las Vegas. Oltre 1300 slot machines disponibili e tanti tavoli da gioco con poker, blackjack e roulette.

3 – Casinò di Monte Carlo – Monaco

Ultimo gradino del podio per uno dei casinò più antichi del mondo. Costruito nel 1863, ha uno stile inconfondibile, con sculture, vetrate e decorazioni uniche nel suo genere. Teatro di film e racconti, da 007 a Ocean’s Twelve, si trova in una posizione privilegiata per assistere al Gran Premio di Monaco di F1.

Oltre 600 slot machine e molti tavoli da gioco, 4 hotel di lusso e 2 ristoranti davvero esclusivi, con cucine raffinate ai vertici della ristorazione mondiale. Gli spettacoli che offre sono altrettanto raffinati ed eleganti. Ospita infatti il Jazz Festival, il Festival des Etoilés e il Summer Festival.

Il dress code è obbligatorio per entrare.

2 – Wynn Macau – Macao

Per il secondo posto della classifica voliamo fino in Cina, e più precisamente nella regione amministrativa speciale di Macao. Qui troviamo il Wynn Macao, hotel di lusso e resort con all’interno uno dei casinò più lussuosi al mondo. La struttura presenta due torri con oltre 1000 camere e suite, oltre 25.000 metri quadri di casinò, 5500m² di zona commerciale, otto ristoranti, due centri commerciali e una piscina.

È stato inaugurato ufficialmente il 6 settembre 2006 e ampliato con una seconda torre nel 2010. “solo” 500 tavoli da gioco e 375 slot machines sembrano pochi in confronto ad altri casinò più forniti, ma la qualità dei servizi offerti, gli intrattenimenti e la struttura ne fanno davvero uno dei più belli da visitare.

Curiosità: al suo interno c’è una galleria con opere d’arte, statue della dinastia Ming, arazzi di seta appartenenti a Luigi XIV, vasi della dinastia Qing e molto altro.

1 – The Venetian – Macao

Non solo un luogo per il gioco d’azzardo, ma un resort immenso dove il solo casinò conta oltre 50 mila metri quadrati. Suddiviso in quattro aree di gioco: pesce rosso, casa imperiale, drago rosso e fenice, contiene un numero impressionante di slot machines e tavoli da gioco. Si contano 3400 slot e circa 800 tavoli da gioco.

Inaugurato nel 2007 nella Cotai Strip di Macao, è una struttura a tema Venezia, con canali, gondole e.…gondolieri canterini. Perché non fare un giro sul canale sulle note di “That’s Amore” cantate dal vivo? Tutta la struttura ha una superficie di quasi un milione di metri quadrati ed è il secondo casinò più grande al mondo, con un a struttura di 39 piani.

All’interno dell’hotel sono presenti 3.000 suite, oltre 100.000 m² di area convegni, 150.000m² di negozi, ristoranti di ogni tipo e un’arena da 15.000 posti per eventi sportivi e concerti. Il Cirque du Soleil ha portato in scena dal 2008 al 2012 lo spettacolo Zaia in un teatro costruito su misura.