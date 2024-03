Cava, il Forum dei Giovani parteciperà alle Elezioni

di Antonio Jr. Orrico

Sono chiamati al rinnovo del Presidente e dei 14 componenti del Consiglio Direttivo, domenica prossima 24 marzo, i circa 300 soci del Forum dei Giovani di Cava de’ Tirreni, l’organismo comunale di partecipazione attiva dei giovani alla vita pubblica cittadina, attraverso la promozione di iniziative e contribuendo alle politiche giovanili del Comune.

“Il Forum è un fiore all’occhiello del Comune. Un esempio virtuoso di impegno sociale ed anche di partecipazione dei giovani alle dinamiche della vita politica ed amministrativa della nostra città. Ringrazio il presidente uscente Gabriele Siani per l’ottimo lavoro svolto e sono certo che anche i nuovi organismi sapranno coinvolgere i nostri giovani nelle tante iniziative che organizzano, e soprattutto promuovere sempre di più il Forum come punto di riferimento cittadino anche della stessa vita politico amministrativa della città.” afferma il Sindaco Vincenzo Servalli.

Nei 30 anni di vita il Forum ha accolto migliaia di giovani, e raccolto anche il testimone dell’ex CUC (Club Universitario Cavese) rilevandone la sede (seppur in condominio con una associazione della terza età) nella storica palazzina nella centralissima villa comunale Falcone e Borsellino di viale Crispi.

Da sempre è impegnato in attività quotidiane per garantire servizi come aula studio, sport di vario genere, jam session, giornate culturali, diventando punto di riferimento per tutti coloro che necessitano di uno spazio dove potersi esprimere e confrontarsi, sempre pronto ad accogliere nuove idee ed iniziative che riguardano la crescita ed il benessere dei giovani.

Dopo gli anni devastanti del COVID che ne hanno praticamente azzerato l’attività, ora Cava è in una fase di grande rilancio anche con nuovi servizi come lo smart working, offrendo a chi ne avesse bisogno uno spazio con postazioni dedicate e complete di tutti i servizi.