Il ricco proprietario del Manchester City ha deciso di pagare la trasferta dei tifosi a Porto per la finale di Champions League

Trasferta offerta dal presidente. Per i tifosi del Manchester City è questa la bella notizia in vista della finale di Champions League contro il Chelsea a Porto. Lo sceicco Mansour, proprietario dei citizens, ha infatti deciso di pagare la trasferta al Do Dragao a tutti i tifosi della squadra inglese.

Potrebbe interessarti:

Una decisione dettata sia dall’importanza storica dell’evento, si tratta infatti della prima finale di Champions per la squadra di Guardiola, ma anche dal momento così delicato per molti dal punto di vista economico e psicologico a causa della pandemia. Così Mansour ha deciso di regalare ai 6000 tifosi del City presenti allo stadio, una notte davvero speciale.

L’annuncio è stato fatto sul sito ufficiale del club:

“Il Manchester City FC annuncia che Sua Altezza lo sceicco Mansour finanzierà i costi di volo e trasferimento per la trasferta ufficiale del Club alla finale di Champions League a Porto alla fine del mese. Migliaia di sostenitori del City trarranno vantaggio dall’iniziativa progettata per alleviare la pressione finanziaria sui fan che hanno affrontato – e stanno ancora affrontando – circostanze difficili a causa dell’impatto della pandemia Covid-19. Consapevole di come la pandemia abbia colpito tutti i tifosi del Manchester City e abbia creato un aumento dei costi di viaggio, lo sceicco Mansour ha cercato di rimuovere l’ostacolo finanziario più significativo per i tifosi presenti alla finale.

“I costi gonfiati del Covid, combinati con i necessari ma costosi test PCR, avrebbero reso il viaggio verso la finale ingestibile per molti di quei sostenitori abbastanza fortunati da ottenere un biglietto. A causa delle necessarie restrizioni relative al Covid in atto, la maggior parte dei tifosi che desiderano assistere alla storica prima finale del Club sono tenuti a farlo con un viaggio di 24 ore, il che significa che l’iniziativa di Sua Altezza finanzierà il trasporto di diverse migliaia di tifosi del City sul pacchetto viaggio ufficiale il giorno della finale”. La società ha inoltre annunciato che ogni ulteriore dettaglio organizzativo sull’iniziativa verrà chiarito in nelle prossime ore.“