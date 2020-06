In attesa di capire i tempi di recupero di Ibrahimovic, il Milan riparte con nuove soluzioni tattiche e la necessità di conquistare l’Europa

Due mesi per gettare le basi del futuro. Il Milan riparte con Serie A e Coppa Italia con molti punti di domanda e la necessità di raggiungere i proprio obiettivi in modo da impostare con maggiore fiducia il proprio futuro, lanciando da subito qualche profilo che dovrà poi diventare pilastro della squadra che verrà.

In attesa di capire i tempi di recupero di Zlatan Ibrahimovic, probabilmente out per almeno un mese, mister Pioli si affiderà ad Ante Rebic e Rafael Leao. I due attaccanti escono dalla pausa con diversi stati d’animo. Il croato è in fiducia per il suo inizio di 2020 devastante e si candida ad essere un punto di riferimento anche per questo rush finale di stagione mentre il portoghese, per talento uno dei più forti in rosa, arriva alla ripresa dopo numerose panchine e bocciature. Recuperare e lanciare Leao potrebbe essere un bonus fondamentale da spendere per la corsa all’Europa e anche per il futuro del club. Il portoghese è una punta completa e con caratteristiche fisiche da campione, un progetto di fenomeno sul quale il club di via Aldo Rossi punta molto e ha investito molto.

Dal punto di vista del modulo, i rossoneri senza Ibra perde un punto di riferimento cruciale e per questo Pioli potrebbe optare per un centrocampo più folto in vista dei prossimi appuntamenti. La prospettiva di arretrare Bennacer al ruolo di play puro affiancato da Kessie e Calhanoglu è più che una semplice suggestione mentre in attacco i titolarissimi sono Castillejo Rebic e Leao, tutti liberi di svariare e agire senza dare punti di riferimento.

Due mesi per inseguire l’Europa, due mesi per gettare le basi del Diavolo che verrà. Il Diavolo non può sbagliare, in attesa di novità sul fronte allenatore-Rangnick il club rossonero si gioca una fetta importante di futuro.

IL CALENDARIO DEI ROSSONERI DOPO LA RIPRESA DELLA SERIE A:

28^ GIORNATA (28 giugno, ore 17.15): Milan-Roma

29^ GIORNATA (1 luglio, ore 21.45): Spal-Milan

30^ GIORNATA (4 luglio, ore 21.45): Lazio-Milan

31^ GIORNATA (7 luglio, ore 21.45): Milan-Juventus

32^ GIORNATA (12 luglio, ore 21.45): Napoli-Milan

33^ GIORNATA (15 luglio, ore 19.30): Milan-Parma

34^ GIORNATA (18 luglio, ore 21.45): Milan-Bologna

35^ GIORNATA (21 luglio, ore 21.45): Sassuolo-Milan

36^ GIORNATA (da definire): Milan-Atalanta

37^ GIORNATA (da definire): Sampdoria-Milan

38^ GIORNATA (da definire): Milan-Cagliari

