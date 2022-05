￼Dove e come comprare Bitcoin e altre criptovalute in Italia

La nascita del Bitcoin ha segnato l’inizio del mondo delle criptovalute nel 2009, l’anno in cui è stato introdotto come alternativa moderna, basata su internet, alle valute ufficiali emesse dagli Stati.

I fan del Bitcoin, sia allora che oggi, aspettano il giorno in cui questa criptovaluta potrà essere usata con la stessa facilità e ampiezza dei tradizionali euro, dollari e franchi. La community delle criptovalute ha un modo di dire per descrivere questo futuro digitale, ovvero poter “pagare un caffè al bar in Bitcoin”.

Al giorno d’oggi non è pratico pagare un caffè al bar in Bitcoin. Ma la criptovaluta ha trovato un altro utilizzo principale: l’investimento. L’offerta limitata e la domanda elevata di Bitcoin ne hanno determinato il rialzo dei prezzi. Nel 2011 si poteva comprare un Bitcoin per 1 euro. Dieci anni dopo, il prezzo ha toccato i 59.000 euro. Storicamente, il valore del Bitcoin è salito a una velocità maggiore del prezzo dell’oro, degli indici di borsa e di altri investimenti. È uno dei motivi per cui così tante persone sono ansiose di imparare come investire in Bitcoin.

Per acquistare criptovaluta per l’e-commerce, come investimento o per accedere a un gioco o un’app fintech basati sulla blockchain, devi individuare una piattaforma sicura, affidabile e facile da usare per effettuare le transazioni e di istruzioni chiare su come cominciare.

Dove comprare Bitcoin e altre criptovalute

Il primo passo, quindi, è scegliere una piattaforma di criptovalute. Su internet, esistono centinaia di exchange e piattaforme di criptovalute, ciascuno dei quali è progettato per rispondere alle esigenze di un determinato tipo di acquirente.

Molti dei maggiori exchange di criptovalute sono attrezzati per le necessità degli utenti esperti che vivono immersi nell’universo delle criptovalute: conoscono la tecnologia blockchain, sono in grado di impostare una crittografia a chiave pubblica con wallet di terze parti, sono a loro agio nell’avere a che fare direttamente con il database distribuito che registra le transazioni in criptovaluta. Quando questi investitori esperti decidono dove comprare BTC, di solito non hanno problemi con questi exchange le cui funzionalità sono piuttosto spartane.

Queste piattaforme sono perfette per investitori a tempo pieno esperti di tecnologia, che preferiscono controllare tutti gli aspetti delle proprie transazioni di criptovalute. Ma gli specialisti del settore affermano che la maggior parte delle persone si trova meglio con una piattaforma “custodial”, che gestisce tutte le complessità delle transazioni blockchain per conto dell’investitore. Kriptomat è appositamente progettata per supportare coloro che non hanno tempo o interesse per diventare esperti della tecnologia blockchain e della crittografia a chiave pubblica. Su Kriptomat, puoi creare un account e fare il tuo primo acquisto nel giro di pochi minuti. Il sito e le app mobili coniugano la facilità d’uso con un ottimo servizio di assistenza e un semplice accesso agli strumenti di investimento: quel tipo di strumenti che, di norma, sono disponibili solo ai maggiori clienti delle banche di investimento tradizionali.

Kriptomat supporta Bitcoin, Ethereum, Shiba Inu e centinaia di altre criptovalute. È possibile acquistare scegliendo tra numerose valute fiat e in più di 20 lingue. Decine di migliaia di utenti in Italia, nell’UE e in tutto il mondo utilizzano abitualmente questa piattaforma eccezionalmente sicura e semplice da usare per tutte le loro esigenze relative al mondo delle criptovalute.

Il vantaggio di Kriptomat

Ogni seria piattaforma di criptovalute è attenta alla sicurezza, ma nessuna può battere Kriptomat sotto questo profilo. Questa piattaforma di criptovalute è stata la prima in Europa a ottenere la certificazione per la sicurezza dei dati ISO 27001. Il denaro degli utenti è conservato in wallet offline assicurati, mantenuti dal fornitore di servizi di custodia più affidabile del settore. Il sito e le app mobili di Kriptomat sono testati da hacker white hat. Ogni utente deve sottoporsi a una procedura di verifica dell’identità, come previsto dalle norme UE.

Il rispetto delle leggi nazionali e delle norme internazionali è tassativo. Kriptomat soddisfa i requisiti regolamentari statali e rispetta le best practice in ogni mercato in cui opera. Il reparto di conformità di Kriptomat si impegna per assicurare che gli utenti possano investire in tutta sicurezza.

Oltre a questo, Kriptomat fornisce un pratico accesso a oltre 350 criptovalute tra le più richieste e attentamente controllate. Qualunque cosa tu stia cercando, la troverai. In più, su Kriptomat c’è molto più delle quotazioni attuali. La piattaforma ti offre anche lo storico dettagliato dei prezzi e istruzioni su come comprare BTC e altre criptovalute, compresi video di formazione che ti guidano passo per passo attraverso l’intera procedura.

In aggiunta a queste funzioni di base, Kriptomat è caratterizzata da specifici punti di forza che spiegano il suo successo tra gli acquirenti di criptovalute italiani.

Kriptomat si impegna per essere la piattaforma più facile da usare per comprare, vendere e conservare criptovalute, sia per principianti che per utenti esperti, fornendo assistenza clienti di alto livello, file della guida dettagliati e un’interfaccia utente intuitiva per rendere semplice investire in criptovalute su Kriptomat. Puoi creare un account e verificare la tua identità così velocemente da poter fare letteralmente il primo acquisto nel giro di pochi minuti. La facilità d’uso è al centro dell’attenzione di Kriptomat, per questo i tecnici della piattaforma hanno studiato i video delle sessioni di utenti alle prime armi di tutta Europa, che si sono offerti volontari per individuare le procedure troppo lunghe e complesse o le istruzioni poco chiare, al fine di ottimizzarle.

Kriptomat offre un accesso semplificato a strumenti di investimento avanzati. Gli avvisi di prezzo ti inviano una notifica quando le valute che stai monitorando hanno variazioni di prezzo significative. Gli acquisti ricorrenti ti assicurano i vantaggi offerti dai piani di accumulo, una strategia approvata dagli esperti di consulenza finanziaria. Le funzioni di compravendita automatizzate ti consentono di impostare l’attivazione dell’esecuzione delle transazioni in base ai parametri da te definiti.

Questi vantaggi si sommano alle commissioni vantaggiose sulle transazioni, agli ottimi rendimenti dei conti risparmio e ad altre funzionalità che hanno reso Kriptomat la scelta preferita da utenti e investitori in criptovalute in Italia e in tutto il mondo.

Come comprare Bitcoin e altre criptovalute

Iscriversi a un exchange con una solida reputazione è un po’ meno semplice che creare un nome utente e una password. Kriptomat rispetta le norme UE che richiedono la verifica dell’identità dell’utente che, a tale scopo, deve fornire una copia di un documento di identità emesso dallo stato e magari altri documenti. Queste norme di adeguata verifica del cliente sono richieste per legge dalle piattaforme di criptovalute che rispettano le disposizioni internazionali antiriciclaggio.

Su alcune piattaforme, la verifica dell’identità è una procedura complicata, che può richiedere giorni e persino settimane. Su Kriptomat, è una procedura semplice che si può eseguire in pochi minuti.

Il sito o l’app mobile ti chiederà di fornire i tuoi dati personali e di caricare una foto in alta risoluzione della tua carta di identità o del passaporto. Le istruzioni ti guideranno nella creazione e nel caricamento di un selfie, che dovrà corrispondere a quella presente sul tuo documento di identità. A questo punto, la verifica della tua identità verrà eseguita nel giro di qualche minuto.

Il passaggio successivo è depositare del denaro sul tuo account in modo da poter acquistare Bitcoin e altre criptovalute. Tra le modalità di pagamento più comuni ci sono carte di credito e di debito, bonifici bancari e servizi di trasferimento di denaro come Neteller e Skrill. Il sistema più semplice e veloce, in generale, sono le carte di credito e di debito, ma Kriptomat offre diverse opzioni per la tua praticità.

Per cominciare, quindi, accedi alla piattaforma e clicca su Compra e vendi. Per motivi di sicurezza, Kriptomat richiede obbligatoriamente l’accesso alla piattaforma per tutte le transazioni. Seleziona la scheda Compra e specifica Bitcoin o un’altra criptovaluta che desideri acquistare.

L’app Kriptomat a questo punto visualizza le opzioni di pagamento. Puoi fare il tuo acquisto con denaro che hai depositato sul tuo account con un bonifico SEPA oppure scegliere di effettuare il pagamento con la tua carta Visa o Mastercard.

Specifica la quantità di criptovaluta che desideri acquistare. Tieni presente che non è necessario acquistare un intero coin. Ad esempio, puoi comprare 100 euro di Bitcoin, anche se un solo Bitcoin vale molto di più. Clicca su “Anteprima transazione” per ricontrollare i dettagli dell’acquisto, inclusa la commissione sulla transazione. Una volta verificato che tutti i dati inseriti sono corretti, premi “Procedi al pagamento”.

Se utilizzi una carta di credito o di debito che non hai mai usato in precedenza, ti sarà chiesto di fornire i dati della carta: il tuo nome, il numero della carta, la data di scadenza e il codice di sicurezza CVV di tre cifre. Clicca su “Paga” e la transazione verrà inoltrata alla banca che ha emesso la tua carta di credito. La banca potrebbe chiederti di confermare l’acquisto online.

Tutto qui. Consulta la pagina del tuo account e, entro pochi secondi, vedrai comparire la criptovaluta sul tuo account Kriptomat.

Ora hai tutte le istruzioni che ti servono su come comprare Bitcoin in Italia.

Tutto comincia con il primo passo

Su Kriptomat, puoi iniziare a investire facilmente e rapidamente. Kriptomat opera con tutte le necessarie autorizzazioni ed è sottoposta a tutti i controlli vigenti; inoltre fornisce moltissime informazioni utili e accessibili, oltre a un team di assistenza clienti di alto livello, che risponde velocemente. Strumenti di investimento avanzati come il trading automatizzato e gli acquisti ricorrenti sono a portata di mano con un semplice clic.

La mission di Kriptomat è racchiusa in una breve frase che compare su varie pagine della piattaforma: Tutti si meritano la criptovaluta.

Per Kriptomat, è più di un semplice slogan. Rappresenta l’impegno nei confronti di un’aspirazione per un futuro in cui i vantaggi dell’uso e degli investimenti in criptovalute siano disponibili per tutti nel mondo; un futuro interamente digitale libero da sistemi di controllo centralizzati e dalle elevate commissioni delle banche e del settore della finanza. Kriptomat sta lavorando per rendere questo sogno una realtà, per ciascun singolo utente.

Le criptovalute come il Bitcoin hanno la possibilità di offrire la libertà e l’autodeterminazione finanziaria a miliardi di persone in tutto il mondo. Ora puoi entrare a far parte della rivoluzione delle criptovalute, cogliendo i benefici di queste straordinarie opportunità economiche. Crea un account gratis su Kriptomat e scopri le diverse opzioni. È più facile e veloce di quanto credi.