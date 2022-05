Prevenzione: boom di prenotazioni online di visite cardiologiche

La prevenzione delle malattie cardiovascolari, alla luce soprattutto delle gravi conseguenze prodotte dalla pandemia Covid-19 nei pazienti con patologie cardiovascolari, rappresenta un’esigenza sempre più sentita: su Cupsolidale.it, la prima piattaforma in Italia di prenotazioni sanitarie private, rispetto al 2021 è stato registrato un +300% di prenotazioni di visite cardiologiche ed elettrocardiogrammi.

I dati della SIPREC (Società Italiana per la prevenzione cardiovascolare) riferiscono di un aumento del 20-25% di tutte le malattie cardiovascolari nei pazienti colpiti da Covid19. Ciò è dovuto sicuramente ad una modifica sostanziale degli stili di vita negli ultimi due anni: meno controlli, meno prevenzioni, più sedentarietà e stretta correlazione tra infezione da Covid 19 e patologie cardiovascolari.

La prevenzione diventa pertanto elemento cruciale per chi vive in condizioni delicate (obesità, ipertensione, altro) ma anche per tutti i singoli cittadini che in età adulta sono chiamati ad avere maggiore consapevolezza e ad azioni di prevenzione importanti.

Un supporto importante in questo senso e che va ad affiancare il sistema di prenotazione sanitaria pubblica, viene dalla prima piattaforma digitale che permette di prenotare prestazioni sanitarie private in maniera semplice, rapida e sicura: cupsolidale.it in Campania, ad esempio, raccoglie quasi 90 strutture sanitarie e migliaia di servizi ed esami prenotabili.

Una presenza forte e sta diventando sempre più uno strumento importante per i cittadini che hanno bisogno di effettuare analisi e avere diagnosi in tempi rapidi: rispetto al primo semestre del 2021 la piattaforma ha registrato un +30% di prenotazioni di visite cardiologiche ed elettrocardiogrammi nella sola provincia di Napoli.

“Le statistiche dell’ultimo anno ci confermano l’importanza strategica della digitalizzazione del settore sanitario e in particolare di uno strumento, come il cup online, in grado di ridurre tempi di attesa, agevolare i cittadini e contribuire a rendere più efficiente il sistema sanitario – spiega Leonardo Aloi, Ceo di CupSolidale – Noi abbiamo puntato tutto sul web già 5 anni fa. Da parte nostra c’è grande disponibilità a collaborare con la sanità pubblica per un servizio a misura di paziente“.

La situazione in Campania

In Campania cupsolidale.it raccoglie 88 strutture sanitarie private divise nelle cinque province con migliaia di servizi e analisi attualmente prenotabili. Le prestazioni più prenotate da gennaio a maggio sono il Tampone Covid 19 Molecolare, l’Elettrocardiogramma (ECG), la Visita Cardiologica + Ecg e la Visita Dermatologica + Mappatura Nei. Oltre il 60% delle richieste arriva dalle province di Napoli e Caserta.

CupSolidale

Cupsolidale.it è la prima piattaforma digitale in Italia che aggrega e compara servizi e prestazioni sanitarie. Totalmente gratuito, verifica in tempo reale le agende e le disponibilità di strutture private e non-profit e consente di cercare, prenotare e pagare una prestazione socio-sanitaria in soli tre click. Con CupSolidale è finalmente l’utente a decidere giorno, luogo e ora sapendo in anticipo il prezzo della prestazione.

Cosa si può prenotare su CupSolidale.it

Il portale contiene un’ampia offerta di prestazioni sanitarie. Su CupSolidale è possibile prenotare:

servizi diagnostici (ad esempio: risonanza magnetica, ecografia, test e tamponi Covid, etc)

esami di laboratorio (ad esempio: esami del sangue, delle urine etc)

visite specialistiche (ad esempio: visita oculistica, visita dermatologica, visita cardiologica etc)

visite e servizi odontoiatrici

fisioterapia

servizi a domicilio e di assistenza alla persona

La prenotazione è possibile sempre, 24 ore su 24, 7 giorni su 7; in molti casi la prestazione è disponibile il giorno stesso e si può scegliere di prenotarla nel posto più vicino. I prezzi sono sempre esplicitati sulla piattaforma e vengono messi in comparazione.

I vantaggi per cliniche e strutture sanitarie

Cupsolidale.it è un valido strumento anche per le cliniche e gli ambulatori, che possono usufruire di un moderno strumento digitale di prenotazione che consente loro di intercettare nuovi pazienti praticamente a costo zero.

CupSolidale non prevede abbonamenti o canoni mensili per le strutture o gli specialisti iscritti al portale ma proprio attraverso la partnership con le cliniche private CupSolidale mira a facilitare al massimo l’accesso alla prestazione sanitaria e di individuarla al miglior costo di mercato.

Il servizio clienti è sempre a disposizione del paziente attraverso un numero di telefono e una chat online e un promemoria ricorda tramite sms al paziente data e orario della visita.

La sinergia tra Sanità pubblica e privata

Il modello di CupSolidale prevede la collaborazione tra pubblico, privato e privato-sociale così da riuscire a mantenere tariffe sostenibili per tutte le fasce sociali.

“Con il nostro sistema di integrazione – prosegue Aloi – facilitiamo la digitalizzazione di tutti quei fornitori di prestazioni sanitarie che altrimenti, per carenza di risorse e tecnologia, non riuscirebbero a interagire e intercettare i nuovi utenti”.