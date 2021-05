Roma e Sassuolo si giocano il prossimo accesso alla Conference League. I giallorossi hanno in mano il loro destino

Non sarà una lotta accesa come per la conquista della Champions, ma anche la poltrona della Conference League per ora ha due pretendenti. La Roma e il Sassuolo si sfidano a distanza per cercare di staccare il pass per la nuova competizione europea. La classifica per ora premia i giallorossi che hanno due punti di vantaggio sugli emiliani.

Le partite

Il Sassuolo ha sulla carta la gara più complicata, anche se la Lazio ha già sigillato il posto per l’Europa League. La Roma invece vola a La Spezia, contro una squadra ormai salva.

Le combinazioni

La Roma si qualifica alla Conference League se vince a La Spezia o se pareggia e il Sassuolo non batte la Lazio con 5 gol di scarto. In caso di Spezia-Roma 0-0 e Lazio-Sassuolo 0-4 succede l’incredibile: sorteggio a parità di gol fatti e subiti. Le percentuali sono nettamente a favore dei giallorossi, che per non qualificarsi dovrebbero perdere contro i liguri. Sicuramente Fonseca ha intenzione di lasciare la città in modo professionale e garantendo alla Roma la possibilità di giocarsi un trofeo in Europa il prossimo anno con Mourinho.