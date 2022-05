Consigli per cercare e trovare lavoro

Cercare un lavoro su Internet è ormai una consuetudine per tutti coloro che desiderano trovare un nuovo impiego

Il web rappresenta una preziosa fonte di risorse, e lo si può ben capire esplorando le offerte di lavoro su Annuncilavoro360, il portale che raccoglie oltre 700.000 annunci, un vero e proprio punto di riferimento in Italia. In generale, comunque, i portali dedicati a questo tipo di attività sono numerosi.

Il processo stesso di ricerca del lavoro si può trasformare in un’esperienza formativa e stimolante. Per prima cosa è necessario operare un’analisi su sé stessi, per riflettere sulla propria personalità e sulle proprie capacità, anche a partire dagli studi effettuati e da ciò che si vorrebbe fare.

La gratificazione personale

In molti casi questo processo di ricerca si concentra unicamente sulla valutazione del compenso economico che si potrebbe ottenere dal lavoro, ma procedere in questo senso è un grave errore, perché porta a mettere da parte un aspetto di fondamentale importanza come quello della gratificazione personale.

Che senso ha guadagnare tanto se poi ogni giorno in ufficio si è insoddisfatti e non si vede l’ora di tornare a casa? Oggi chiunque ha l’opportunità di seguire e inseguire le proprie ambizioni e i propri desideri alla ricerca di un lavoro appagante e soddisfacente.

Attraverso la tecnologia a disposizione di tutti, ormai, ci si può perfino candidare per ruoli e mansioni dall’altra parte del pianeta, senza che si sia costretti ad alzarsi dal divano.

Gli obiettivi da perseguire

Conviene riflettere e prendersi un po’ di tempo anche per capire le proprie prospettive di vita e magari provare a immaginare come ci si immagina dopo qualche anno: tutto serve a capire gli obiettivi che devono essere raggiunti.

A differenza di quel che molti luoghi comuni lasciano intuire, al giorno d’oggi trovare un lavoro non è una mission impossible come molti vorrebbero far credere, ma è – anzi – un’opportunità alla portata di tutti, anche grazie alla tecnologia.

Prima di scoprire il mondo del lavoro, tuttavia, occorre essere ben preparati: solo in questo modo è possibile semplificare il processo di ricerca e renderlo più piacevole.

Il curriculum: l’importanza di aggiornarlo

Aggiornare il curriculum vitae è il primo passo da compiere in vista della ricerca di un lavoro. Aggiornare vuol dire in primis ricordarsi di inserire le esperienze più recenti, ovviamente a condizione che siano significative e rilevanti rispetto al tipo di mansione per cui ci si sta candidando e al datore di lavoro a cui ci si propone.

È importante, inoltre, verificare la correttezza delle date e appurare che non vi siano errori di alcun genere (specialmente di grammatica e di ortografia).

Dopo che il curriculum sarà stato ottimizzato e aggiornato, lo si può sempre modificare in caso di necessità, per esempio per personalizzarlo a seconda dei casi. Un curriculum già pronto può essere aggiornato in pochi istanti.

Prepararsi in vista di un colloquio

Se il curriculum è ben scritto e ha colpito l’attenzione del selezionatore, arriva il momento successivo, che è quello del colloquio.

Ovviamente nessuno può sapere prima a quali domande sarà chiamato a rispondere, ma vale la pena di esercitarsi magari ipotizzando degli interrogativi comuni e che con tutta probabilità ricorrono di frequente.

Può essere, per esempio, che il responsabile delle risorse umane dell’azienda da cui si verrà chiamati voglia sapere per quale motivo si è deciso di inviare la candidatura e che cosa il candidato si aspetta di trovare nel caso in cui dovesse essere assunto.

È meglio non farsi trovare impreparati, inoltre, di fronte a domande che riguardino le aspirazioni personali, i propri punti di forza e i propri punti deboli.

Le risposte devono essere convinte e al tempo stesso convincenti: per essere persuasivi occorre essere sicuri di sé e certi di aver qualcosa da offrire.

La Rete come risorsa preziosa

Internet è lo strumento più utile per cercare un lavoro nel 2022: è possibile utilizzare non solo i siti che raccolgono gli annunci e le inserzioni di lavoro, ma anche i social network, come per esempio LinkedIn, che è dedicato proprio a contenuti di carattere professionale.

Un consiglio, inoltre, è quello di visitare i siti web delle aziende in cui si vorrebbe lavorare, per verificare se ci sono delle posizioni aperte nella sezione denominata “Lavora con noi”.