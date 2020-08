Coronavirus, il bollettino del 4 agosto: tutti i dati del Ministero della Salute

Come di consueto il Ministero della Salute ha fornito i dati odierni legati alla situazione Coronavirus in Italia: aumentano gli attualmente positivi, 5 morti

Coronavirus, 190 contagiati, 5 morti e 177 guariti nelle ultime 24 ore in Italia. Questo è quanto emerge dal bollettino odierno emesso dal Ministero della Salute.

C’è un leggero aumento dei casi di persone attualmente positivi (12.482 totali, +8 rispetto alle ultime 24 ore) con una piccola impennata di ricoverati con sintomi (+27 per un totale di 761 casi) mentre resta invariata la situazione della terapia intensiva con 41 unità. Scende invece il numero degli asintomatici (-19 nelle ultime 24h con 11.680 casi). I casi totali di Covid-19 in Italia sale così a 248.419.

Capitolo guariti: oggi – stando al bollettino – si registrano 177 nuovi guariti per un totale di 200.776 persone che hanno superato la malattia da Covid-19. Purtroppo si registrano 5 nuovi decessi per un totale di 35.171. Cresce nuovamente il numero di tamponi effettuati: nella giornata odierna sono stati registrati 43.778 test effettuati per un totale di quasi sette milioni (per la precisione 6.984.589).

I casi maggiormente registrati sono in Lombardia (44) ed Emilia Romagna (42) mentre sono tre le Regioni con “Casi zero”, ovvero Valle d’Aosta, Molise e Basilicata. Rispetto alla giornata di lunedì c’è stato un lieve aumento dei casi di contagio (+31) così come dei guariti (+48) mentre i decessi sono diminuiti di 7 unità.

Questi i dati del Coronavirus suddivisi per Regioni ed aggiornati a martedì 4 agosto:

Leggi anche