Per contrastare l’angoscia e la preoccupazione che il Covid-19 sta provocando da giorni, i cittadini d’Italia promuovono un flash mob: canteranno dal balcone l’Inno di Mameli

“Alle 18 in punto tutti gli abitanti d’Italia prenderanno il loro strumento e si metteranno a suonare dalla loro finestra…il nostro paese diventerà così per quei pochi minuti un gigantesco concerto gratuito! Diffondete il più possibile a tutti gli italiani che conoscete per farsi sentire” ecco il messaggio che gira tra le chat di tutta la Nazione per contrastare l’angoscia provocata dal contagio da Coronavirus.

Ovviamente stiamo parlando dell‘Inno di Mameli per riscoprirci “Fratelli d’Italia”. Un vero inno all’unione che in questi giorni vacilla e fa difficoltà a raggiungere i cuori di tutti gli italiani.

Il Covid-19, comunemente conosciuto come Coronvirus, ha scatenato una vera e propria emergenza sanitaria in Italia e nel mondo, tanto da essere considerato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità seconda pandemia del secolo. Ecco che i cittadini che non si arrendono al virus e provano a “combatterlo” con la musica.

A dare il via è stato l’episodio avvenuto ieri sera nella città e province di Napoli: dai balconi cantavano tutti “Abbracciame” di Sannino. Ma per non limitare l’evento coinvolgente che ha riscaldato i cuori anche dei più soli, oggi si canterà in tutta Italia.

Ecco che a partire dalle ore 18:00 sarà possibile affacciarsi al proprio balcone e rivolgersi ai vicini, agli amici e ai parenti lontani cantando un inno che accomuna tutti: l’Inno di Mameli.

La proposta di innalzare la “bandiera della speranza” deriva dagli abitanti di Vo’, il piccolo paese veneto che per primo ha pagato con una vita spezzata dal Coronavirus.

