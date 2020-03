Coronavirus: stop a tutti i viaggi all’Estero e in Italia

Stop ai viaggi all’estero per contrastare emergenza Coronavirus. Il decreto resterà in vigore fino al 3 Aprile

Io resto a casa, in tutti i sensi. Queste le direttive per contrastare i contagi da Coronavirus. In base al decreto del 9 Marzo emanato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, non sono consentiti viaggi all’estero o in Italia per turismo, ma solo per comprovate esigenze di lavoro, situazioni di necessità o motivi di salute. Sono consentiti spostamenti per raggiungere il proprio domicilio.

Cosa fare se sei in Italia

Sull’intero territorio nazionale gli spostamenti per motivi di turismo sono assolutamente da evitare. I turisti italiani e stranieri che già si trovano in vacanza debbono limitare gli spostamenti a quelli necessari per rientrare nei propri luoghi di residenza, abitazione o domicilio.

Poiché gli aeroporti e le stazioni ferroviarie rimangono aperti, i turisti potranno recarvisi per prendere l’aereo o il treno e fare rientro nelle proprie case. Si raccomanda di verificare lo stato dei voli e dei mezzi di trasporto pubblico nei siti delle compagnie di trasporto terrestre, marittimo e aereo.

Cosa fare sei hai prenotato un viaggio

La maggior parte delle compagnie aeree sta disponendo rimborsi o voucher a coloro che hanno prenotato un viaggio nelle date che intercorrono dal 10 Marzo al 3 Aprile. Alla luce delle nuove disposizioni, dunque i viaggi da effettuarsi per motivazioni differenti da quelle espressamente contemplate, potranno essere annullati e attribuiranno il diritto a ricevere il rimborso. Il rimborso riguarda sia il trasporto sia eventuali soggiorni prenotati. Si consiglia pertanto, laddove ci si trovi costretti ad annullare un viaggio/soggiorno, di contattare immediatamente il vettore o la struttura o, se la prenotazione è stata effettuata tramite agenzia, quest’ultima.

Numeri verdi da contattare in caso di contagio da Coronavirus

In caso di sintomi o dubbi, rimani in casa, non recarti al pronto soccorso o presso gli studi medici ma chiama al telefono il tuo medico di famiglia, il tuo pediatra o la guardia medica. Oppure chiama il numero verde regionale.

Basilicata : 800 99 66 88

: 800 99 66 88 Calabria : 800 76 76 76

: 800 76 76 76 Campania : 800 90 96 99

: 800 90 96 99 Emilia-Romagna : 800 033 033

: 800 033 033 Friuli Venezia Giulia : 800 500 300

: 800 500 300 Lazio : 800 11 88 00

: 800 11 88 00 Lombardia : 800 89 45 45

: 800 89 45 45 Marche : 800 93 66 77

: 800 93 66 77 Piemonte : 800 19 20 20 attivo 24 ore su 24 800 333 444 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 20

: Provincia autonoma di Trento : 800 867 388

: 800 867 388 Provincia autonoma di Bolzano : 800 751 751

: 800 751 751 Puglia : 800 713 931

: 800 713 931 Sardegna : 800 311 377

: 800 311 377 Sicilia : 800 45 87 87

: 800 45 87 87 Toscana : 800 55 60 60

: 800 55 60 60 Umbria : 800 63 63 63

: 800 63 63 63 Val d’Aosta : 800 122 121

: 800 122 121 Veneto: 800 462 340

