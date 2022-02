Stop alle mascherine all’aperto dall’11 febbraio

Mascherine all’aperto? Via. A dare l’annuncio il sottosegretario alla Salute Andrea Costa che spiega che il prossimo arrivo di un provvedimento del ministero della Salute per togliere le mascherine all’aperto su tutto il territorio nazionale senza distinzione di colore per le regioni a partire dall’11 febbraio.

Un segno di speranza per tutti gli italiani ha aggiunto Costa. Al momento vige ancora l’ordinanza del ministro Roberto Speranza che prevede l’obbligo di usare la mascherina non solo al chiuso, ma anche all’aperto.

«Senza dubbio siamo tutti stanchi della mascherina all’aperto, al chiuso invece dovrà rimanere», aveva commentato poche ore prima l’altro sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri intervenuto a 24 Mattino su Radio 24. «Ci sarà una transizione, ma poi le toglieremo anche al chiuso. Da metà febbraio così come riapriranno anche alcune attività, come le discoteche ad esempio, toglieremo quelle all’aperto di mascherine», ha spiegato Sileri.