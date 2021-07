Covid-19, il bollettino aggiornato ad oggi 18 luglio 2021

Covid-19, pubblicato il bollettino di oggi 18 luglio contenente tutti i dati aggiornati sull’andamento dell’epidemia in Italia

La Protezione Civile ha diramato il bollettino che, come di consueto, tiene aggiornati sull’evoluzione dell’epidemia di Covid-19 in Italia. Questi i dati del bollettino Covid-19 di oggi 18 luglio 2021:

3.127 contagiati

3 morti

501 guariti

-6 terapie intensive | +25 ricoveri

165.269 tamponi

Tasso di positività: 1,9% (+0,6%)

61.102.987 dosi di vaccino somministrate in totale

Passaggio in zona gialla

L’aumento dei contagi crea preoccupazione tra le Istituzioni competenti in ambito Covid. La variante Delta sembra iniziare a prendere il sopravvento ed il Governo lavora per rendere obbligatorio l’utilizzo del Green Pass, da utilizzare all’interno di luoghi al chiuso e dove ci sono affollamenti in primis. Intanto domani potrebbe essere una giornata importante per alcune Regioni: Sicilia, Marche, Abruzzo e Campania rischiano il cambio di colore anticipato, passando dal ‘bianco’ al ‘giallo’. Sarà decisivo il monitoraggio della Cabina di Regia che si terrà nella mattinata di venerdì.

“In una fase caratterizzata da un livello importante di vaccinazione è ragionevole che nei cambi di colore e nelle conseguenti misure di contenimento pesi di più il tasso di ospedalizzazione rispetto agli altri indicatori“– ha annunciato il ministro Speranza. Il Governo, con il supporto del Comitato tecnico-scientifico potrebbe così aggiornare le linee guida per l’assegnazione delle fasce di rischio alle Regioni.