Covid-19, pubblicato il bollettino di oggi 28 marzo contenente tutti i dati aggiornati sull’andamento dell’epidemia in Italia

La Protezione civile ha diramato il bollettino che, come di consueto, tiene aggiornati sull’evoluzione dell’epidemia di Covid-19 in Italia. Questi i dati di oggi 28 marzo 2021:

9.611 contagiati

297 morti

17.950 guariti

+44 terapie intensive

+80 ricoveri

272.630 tamponi

Tasso di positività: 7,2% (+0,5%)

9.258.640 dosi di vaccino somministrate in totale

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha annunciato che lui stesso si vaccinerà con AstraZeneca la prossima settimana:“Dobbiamo fare in modo che questi medici non entrino in contatto con i malati. Anche con la Ministra Cartabia stiamo lavorando ad un provvedimento in questo senso”. Il Premier, inoltre, ha anche annunciato nella conferenza stampa ha confermato il ritorno alla didattica in presenza fino alle Medie.

Oggi, 26 marzo, è emerso da un nuovo studio italiano sono state identificate cinque varianti genetiche associate al Covid-19, una scoperta che apre la strada a possibili nuove terapie, oltre che a screening in grado di individuare precocemente i soggetti esposti ai rischi maggiori. I professori Mario Capasso e Achille Iolascon, docenti presso il Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche dell’ateneo di Napoli, hanno coordinato il team di scienziati.

“Questo studio getta le basi per mettere a punto nuovi test genetici che permettono di predire quali sono i soggetti ad alto rischio di sviluppare manifestazioni cliniche gravi del Coronavirus”, ha dichiarato all’ANSA il professor Capasso. Inoltre i due geni (Tmprss2 e Mx1) trovati più frequentemente mutati nel gruppo dei pazienti gravi, potrebbero essere potenziali bersagli terapeutici”.