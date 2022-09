Covid: stop alle mascherine in treni e ospedali

Dal 1 ottobre saremo noi a scegliere, in maniera del tutto libera e consapevole, se indossare o meno le mascherine per contrastare la diffusione del Covid.

Covid: le posizioni del Governo Draghi

Il governo Draghi – che resterà in carica per portare a termine gli ultimi affari- non sembra essere intenzionato ad approvare un’ulteriore proroga.

Quali saranno le posizioni del nuovo Governo?

Il silenzio da parte delle istituzioni fa ipotizzare che, molto probabilmente, potrebbe verificarsi un cambiamento in merito alle strategie messe in atto per combattere il Covid.

Le prossime scadenze

Il 31 ottobre, invece, cesseranno di avere effetto i protocolli di sicurezza sui luoghi di lavoro che, generalmente, prevedono:

La misurazione della temperatura all’ingresso

L’uso delle mascherine al chiuso

A fine anno, il 31 dicembre, salvo modifiche in merito, non sarà più necessario il green pass per operatori sanitari, ricoverati e visitatori negli ospedali e nelle Rsa.

Le parole di Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe

“La ripresa della circolazione virale è ben documentata sia dall’incremento del tasso di positività dei tamponi, sia dalla netta risalita dei nuovi casi che fa già sentire i primi effetti sui ricoveri in area medica”, ha dichiarato Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe.

Covid, Nino Cartabellotta: “Aumentano del 34% i contagi da Covid in una settimana”

Ha poi proseguito: “Aumentano del 34% i contagi da Covid in una settimana e tornano a salire anche i ricoveri ordinari, segnando un +4,5%. Dopo il modesto incremento registrato la scorsa settimana assistiamo a un balzo di nuovi casi settimanali che da poco meno di 108mila sfiorano quota 161mila, con una media mobile a 7 giorni di quasi 23mila al giorno”.

Covid, Cartabellotta esprime il suo pensiero in merito all’imminente decadenza dell’obbligo di mascherina sui mezzi pubblici

“Accanto alla ripresa delle lezioni scolastiche, alla maggiore frequentazione dei luoghi chiusi e all’elevata percentuale di reinfezioni, l’imminente decadenza dell’obbligo di mascherina sui mezzi pubblici contribuirà ad un ulteriore aumento della circolazione virale”.